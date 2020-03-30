Объявление Минздрава

Они только что обнаружили, что вирус COVID19 попадает в легочную альвеолярную клетку через рецептор ECAII. Когда он связывается с ним, он переэкспрессирует его и убивает альвеолярную клетку. Отсюда все, что производит !!!

У мужчин больше рецепторов, чем у женщин, у азиатов больше, чем у кавказцев, и люди, принимающие антигипертензивные препараты, такие как antiECA и, в частности, anti-ECAII, имеют жестокую чрезмерную экспрессию рецептора, поэтому они более восприимчивы к инфекциям, и инфекция более серьезная !!!

Тяжелые случаи молодых людей-это пациенты, которые принимали противовоспалительное средство в начале болезни !!! Следует избегать аспирина, ибупрофена, напроксена, Вольтарена (диклофенака) и т. д., поскольку они способствуют тяжелым формам. Вы должны принимать только «парацетамол»

Не принимайте Ибупрофен или противовоспалительные средства, если вы подозреваете Covid !!!

Во Франции 4 тяжелых случая молодых людей без предшествующей патологии имеют общий прием ибупрофена !!!

По-видимому, это делает инфекцию намного быстрее !!!

Вы не должны принимать ибупрофен, Мотрин, Адвил и аспирин для симптомов гриппа или лихорадки !!!

В Италии и Франции они обнаружили, что люди, которые умерли от Covid-19, принимали ибупрофен, который вызывает усиление вируса 5 или более раз !!! Любой, у кого есть симптомы, принимает только и исключительно: «Парацетамол» (кроме, конечно, рецепта) и пить много воды и очень часто (по возможности потягивать каждые 15 минут)

У нас также есть натуральные противовирусные средства, такие как чеснок, имбирь, прополис и почти все ароматические растения: мята, мелисса (торонгил), розмарин, корица, куркума, фрукты с витамином С, предпочтительно в настое...

Не принимайте следующие лекарства «если у нас есть симптомы»!!!

В общем, никаких «противовоспалительных»

Ни каких-либо» анальгетиков», содержащих Трамадол...

И скажу... что это?

Вот список, если у вас есть вопросы:

1.Ибупрофен (включает Espidifen, Neobrufen, Algiasdin, Saetil, (Dalsy, Algidrin и Junifen у детей)

2) напроксен (включает Анталгин, Напрозин, Лундиран, момен)

3) Деккетопрофен (включает Энантюм, Адолькир, Кетесс, Квиралам и Залдиар)

В общем, «противовоспалительное» вызовет проблемы с дыханием, и, кроме коронавируса, может быть получена очень серьезная картина...

Ни «Opiate анальгетики», как:

1.Трамадол (включает Adolonta, Capdol, Captor, Clanderon, Dolpar, Enaplus, Geotradol, Paxiflas, Pazital, Tioner, Tracimol, Tradonal, Zaldiar и Zitram) Избегайте самолечения !!! Важно раскрывать эту информацию, чтобы заботиться о нас !!!

2.ЭТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ СПАСТИ ЖИЗНИ... В ТОМ ЧИСЛЕ ВАШЕЙ, ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЛИ ЛЮБОГО СОСЕДА ИЛИ ДРУГА !!!

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Минздрав РА