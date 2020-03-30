В АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

На сессии Народного Собрания – Парламента РА Валерий Бганба пояснил необходимость издания Указа: «Для выполнения всего комплекса мер, которые были приняты, нам не хватает правовых оснований. Поэтому, мы попросили вас принять Указ о введении чрезвычайного положения. Распоряжением премьер-министра России Мишустина закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня, это касается всех объектов Российской Федерации. И в этом случае, есть опасения, что туристы могут массово переходить границу Абхазии, если мы не поступим таким же образом. Так что, до 1 мая надо тоже закрыть туристические объекты».

При этом Бганба подчеркнул, что согласовал действия Правительства с избранным Президентом Асланом Бжания, и он выразил свое согласие.

В Указе, в частности, предписывается:

«Ввести с 00 часов 00 минут, 28 марта 2020 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00 часов 00 минут 20 апреля 2020 года.

Координационному штабу по защите населения РА от коронавирусной инфекции COVID-19 в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА».

На сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты единогласно утвердили документ. В тексте Постановления говорится:

«В интересах обеспечения безопасности граждан, противодействия распространению в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19, на основании пункта 16 статьи 47 Конституции Абхазии Народное Собрание – Парламент РА постановляет:

В соответствии со статьей 2 Конституционного Закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» утвердить Указ и.о. Президента РА «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

В пункте 2 Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» в зависимости от конкретных обстоятельств применять меры, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, статьи 4 Конституционного Закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

Направить настоящее Постановление Народного Собрания – Парламента РА в Конституционный суд РА, Верховный суд РА, Генеральную прокуратуру РА, Министерство внутренних дел РА, Службу государственной безопасности РА.

Настоящее Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия опубликовать в средствах массовой информации РА.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия».

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс