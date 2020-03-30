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УСТАНОВЛЕНЫ МЕРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ
В Народном Собрании – Парламенте РА единогласно приняли Постановление об утверждении Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».
При этом, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА», в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления РА могут применить следующие меры:
– усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
– вводить особый режим въезда и выезда граждан;
– запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;
– запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
– вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;
– использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;
– запрещать проведение забастовок;
– вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;
– ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр;
– вводить комендантский час».
Номер: 31
Выпуск: 3909
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс