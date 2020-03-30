УСТАНОВЛЕНЫ МЕРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В АБХАЗИИ

В Народном Собрании – Парламенте РА единогласно приняли Постановление об утверждении Указа «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».

При этом, согласно Конституционному закону РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА», в условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления РА могут применить следующие меры:

– усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

– вводить особый режим въезда и выезда граждан;

– запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

– запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

– вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

– использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;

– запрещать проведение забастовок;

– вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

– ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр;

– вводить комендантский час».

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс