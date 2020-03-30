ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ

Он призвал осознать серьезность пандемии. А.Бжания подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация обязывает предпринять максимальные меры безопасности.

«Надо работать на упреждение ситуации. Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого – беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска», – сказал избранный Президент РА.

Номер: 31Выпуск: 3909Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс