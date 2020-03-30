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30.03.2020
Номер: 31
Выпуск: 3909
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ
Он призвал осознать серьезность пандемии. А.Бжания подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация обязывает предпринять максимальные меры безопасности.
«Надо работать на упреждение ситуации. Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого – беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска», – сказал избранный Президент РА.
Номер: 31
Выпуск: 3909
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс