КАК-ТО ВСЕ ПРОСТО

Ситуация

Недавно сообщалось, что жительница Галского района, заболела коронавирусом и ее отправили в Зугдиди, где диагноз подтвердился. В общем информационном потоке эта новость отложилась особым следом в памяти населения нашей республики.

Официальные органы говорят, что у нас больных с COVID-19 нет, границы закрыты, все под контролем и т.д. А тут на тебе – больная, которая к тому же проехала всю Абхазию от Псоу до Ингура.

Расставим все по порядку. Руководство республики основательно взяла под контроль, профилактику и борьбу с коронавирусом. Ввело чрезвычайное положение. Есть понимание со стороны подавляющего числа населения. Весь медицинский персонал и другие ресурсы задействованы в своей профессиональной работе. Приведены в состояние готовности все медицинские учреждения.

Большую, своевременную помощь оказывает сосед, друг, стратегический партнер – Россия.

Практически все сработано на полную готовность к недопущению в республику коронавируса. Подготовлена дальнейшая работа в случае неблагоприятного фона.

Но… некая женщина из Галского района едет из России к себе домой. При беспрецедентных мерах, различных проверок, которые осуществляются у нашего северного соседа, жительница свободно пользуется самолетом, тем транспортом, где при вылете – прилете, обязательно идет санитарная проверка и т.д. и добирается до Абхазии.

Проходит все кордоны, в том числе границу со стороны России и никаких задержек. Вывод – она здорова. При пересечении Псоу, надо надеяться, что она тоже прошла через тепловизор.

Приехала домой и вдруг в тот же день заболела. Почему не повезли в наши стационары? У нас, тоже есть возможность установить диагноз.

За несколько дней до этого случая, грузинская сторона вбросила в интернет и сейчас продолжает это делать, что за Ингуом всего лишь в 2-3 км от границы построили новую. Оснащенную больницу куда готовы принимать «наших граждан из оккупированной территории Абхазии» на лечение от коронавируса.

А тут и «случай подвернулся» – заболела женщина из Галского района. Приехала на лечение из-за Ингура. Тамошние врачи «подтвердили, что она более коронавирусом». А значит, сказали грузинские чиновники в Галском районе есть такие зараженные граждане, счет опасно больных в «оккупированной Абхазии открылся». А мы, Грузия, здесь рядом и готовы помочь «нашим братьям». Дескать видите Россия и вы проморгали, а мы выявили. Потому что у нас лучше.

Конечно, каждый нормальный человек, хочет чтобы эта женщина из Галского района была здорова и не заразила бы других и жила без всяких болезней.

Зная задумки и действия наших заингурских соседей, можно догадаться, что ситуацию с коронавирусом в Абхазии они попытаются обыграть в свою пользу. Для этого они будут использовать различные приемы. Возможности и идеологические вбросы.

Коронавирус – это не только инфекционная болезнь, но и явление на котором можно делать необходимую тебе политику.

Грузия такую возможность не упустит.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА