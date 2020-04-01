«СУДЬБА СОЛДАТА УСТАНОВЛЕНА: АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20»

В Абхазии успешно проводится военно-патриотический проект «Возвращение имени», который с 2019 года стал международным. Курсанты Сухумского Высшего Общевойскового командного училища при министерстве обороны Республики работают над тем, чтобы находить и передавать сведения о судьбах узников немецкого фашизма, пропавших без вести в концлагерях для военнопленных в такие регионы России, как Крым и Краснодарский край, в Приднестровье, в области Казахстана и в Армению. Всего за этот период времени мы передали более 8000 тысяч фамилий и документов узников немецких концлагерей. В Абхазии уже 195 семей узнали судьбу своего пропавшего родственника, потому что каждой из них вручили справки и документы Великой Отечественной войны.

Работы по нашему проекту направлены на помощь тем семьям, в которых с момента окончания Великой Отечественной войны до сих пор оказались пропавшими без вести узники немецких концлагерей для военнопленных. Эти судьбы нам удалось установить во время проведения различных поисков в России и за рубежом.

Но в Абхазии для многих семей есть ещё одно слово, которое имеет значение - это «Керчь». Так называется город, построенный древними греками, его именем также называется та часть Крыма, в форме полуострова, которая омывается тёплыми морями с двух сторон. Но связано оно не с морем и солнцем, а с горькими страданиями семей от потери родного человека.

В 1941 году население Абхазии вместе со всей страной столкнулось со страшной, доселе невиданной опасностью, имя которой «Немецкий фашизм». Добровольцами её жители уходили на фронт Великой Отечественной войны: одни в ополчение на Марухский и другие горные перевалы, другие в различные места сражений с ненавистным врагом. А Керчь – это ворота на Кавказ. Немецкие фашисты стремились захватить этот полуостров с его городом и морскими портами. Владение Чёрным морем давало им большое военное преимущество.

В эти дни командование Красной армии решило организовать десант, бойцы которого в январе 1942 года должны были освободить Керченский полуостров, остановить наступление врага на Кавказ и захват другой части Крыма. Для выполнения этой задачи по всей Абхазии были призваны многие тысячи воинов, отправлены в Грузию на подготовку. Оттуда баржами и кораблями как десантники они высадились в январе 1942 года в города Феодосия и Керчь. Для многих семей наступило тревожное ожидание, пока ещё была такая возможность матери и жёны приезжали в Керчь и встречались там со своим родными. Но потом, в начале мая, обстановка на фронте резко обострилась, начались жестокие и кровопролитные бои, из-за которых 44 – я и 47 – я армии оказались в окружении. Путём героической борьбы на рубежах обороны на территории таких поселений, как Карпечь, Парпачь и Турецкого вала наши воины сдерживали захватчиков, отступая к Керченскому проливу. Спасение от нашествия врага – это возможность переправиться через этот пролив шириной 4,5 километра. Сделать это смогли не все, 170 000 воинов оказались в плену, 220 000 погибли.

Нам удалось найти и восстановить картину героического сражения с фашистами участников этого десанта в мае 1942 года. Сначала удалось побывать на месте участков 18 километров обороны в районе Парпачь – Карпечь и других населённых пунктов, где были расположены части 44 и 47 армий, в которых и воевали воины из Абхазии. Затем курсанты СВОКУ, солдаты комендантской роты и студенты АГУ несколько месяцев работали над проверкой сведений архива Министерства обороны России, в количестве 47 000 фамилий, чтобы найти имена воинов из Абхазии, героически павших в боях или погибших в немецком плену в мае 1942 года при обороне Керченского полуострова. Проверка и поиск имён пропавших показали нам, что здесь было единственное на карте всех сражений Великой Отечественной войны, где в одном месте больше всего погибло жителей Республики Абхазия. Практически в каждом полку или дивизии воевали группами жители деревень и сёл Республики, например, из села Лыхны были призваны в этот 5 односельчан. Судьба каждого из них стала теперь известна. Например, история тракториста Возба Гвада Шамильевича. Он воевал в составе десанта и вместе со своими земляками пропал в один день 11 мая 1942 года при попытке переправы через пролив, но дальше судьба распорядилась иначе. Уже 17 мая Гвада оказался в плену немецких нацистов, он погиб осенью 1942 года в Польше и там же похоронен. Каждый из документов, которые мы представляем, уникален ещё и потому, что служит источником информации для каждой семьи в Абхазии, такой нужной, потому что помогает узнать судьбу родного человека.

Ещё одна особенность проекта - это создание документальных фильмов. Мы создаём трилогию фильмов «Возвращение имени». В 2016 году вышел на экраны фильм Первый «Возвращение», в стадии завершения съёмки фильма Второго «ПОИСК». В котором показывается, как курсанты сухумского военного училища с документами военных архивов проводят поиск родных погибших в деревнях и сёлах Абхазии. Авторы фильма Дмитрий Статейнов и Скворцов Григорий, режиссёр Статейнов Дмитрий. Продюсирование съёмок и общее руководство проектом Скворцов Григорий. Фильм снимается при поддержке министерства обороны Абхазии, Торгово-промышленной палаты Республики и других организаций. Достигнута договорённость о съёмках Третьего фильма. К 2021 году трилогия будет завершена и представлена зрителям в Абхазии и за рубежом. Авторские права на фильм принадлежат благотворительному фонду «РОССИЯ – АБХАЗИЯ».

Международный военно-патриотический проект «Возвращение имени» в Крыму проводится при поддержке министра обороны Республики Абхазия генерала армии Мираба Кишмария и правительства Республики Крым.

Если вы узнали в этих списках своих родных или знакомых, если у вас есть сведения о пропавших в боях за Керчь в 1942 году ваших родных, просим вас направить смс на номер +79409207781, текст: «Керчь, я родственник (родственница) воина из списка «АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20 ФИО», либо «Я родственник (родственница) воина (ФИО) пропавшего без вести в Керчи в 1942».

Автор и руководитель Скворцов Григорий, член общественного совета при министерстве обороны Республики Абхазия, генеральный директор БФ «Россия – Абхазия»

Список воинов Красной армии из Абхазии, героически павших в боях с немецкими и румынскими захватчиками во время проведения Керченского – Феодосийского десанта во время Великой Отечественной войны Крым, Керченский полуостров: январь - июль 1942 года

1.Труман Иоганес Юрьевич, Сухумский р-н, с. Эстонка, Политрук роты 291 гв. сп, 63 гсд., 44 армия, ГУФК, погиб 17.01.1942, Крым, р-н Судака, Феодосийский залив, с. Караколь, перезахоронен в с. Биюк - Эгет, Кировский район, Крым.

2. Костяновский Александр Иосифович, 1914, Н.Гагры, Бзыпская, 2, сержант нач. рации, штаб 63 гсд, погиб 15.01.1942, г. Феодосия, на запад, 20 км. с. Розалевка, Н. Гагра, Бзыпская 2, Костяновский И.

3. Махалия Джота Кягусович, 1909, Гудаутский р-н, с. Вахторы, Сержант, СД № 404, 17.01.1942 погиб в с. Анджигол, северная окраина, г. Феодосия. Махалия Хушели Мачикович, с. Вахторы.

4. Гварамия Сузар Темразович, 1914, с. Гупи, Очамчрский р-н, СД 398, погиб 01.1942, г. Феодосия. Гварамия Темраз Джоурович, отец.

5. Пичхая Шота Пропогович, 1912, г. Сухум, с. Владимировка, СД 95, 161 СП, погиб 18.01.1942, с. Любимовка, г. Феодосия, Крым. Жена – Пичхая Татьяна, с. Владимировка.

6.Нинуа Марианн Караманович, 1909, г. Гагра, ул.Сталина, 89. СД 404, погиб 16.01.1942 г. Феодосия, с. Аджигол. Нинуа Зоркула Маргаритовна.

7. Голандзия Кирилл Жагович, 1915, Очамчирский р-н, с. Кутол. Мл.политрук ЧФ, 54 ОЗД, выжил при бомбёжке ст. Тамань 15.05.1942, похоронен в с. Кутол. Отец Голандзия Тагва, с. Кутол.

8.Дулоберидзе Шалва Антонович, 1912, Сухумский р-н, с. Гульрипш. СКФ, СП 821 СД 398, погиб 10.04.1942.

9. Исаков Владимир Демьянович, г. Сухум рабочий пос. им. 1 Мая, дом 2, кв. 63. СКФ, погиб 18.05.1942, полуостров Керчь. Жена – Исакова Марфа Константиновна.

10. Дукац Ависшстой Георг, 1902, Гагринский р-н, с. Пилинково. СКФ 826 СП 398 СД., погиб 29.02.1942, похоронен Керченский п-ов.

11.Нанба Шарадын Рамхутович, 1919, село Бармыш, Гудаутский р-н. СКФ, ППС 37, п/я 4 -827, погиб 07.1942, похоронен Керченский п-в. Жена – Нанба Зина Седоковна.

12. Лардкомия Сардион Нарсович, 1919, с. Агу – Бедия, Очамчрский район. Погиб 02.1942, похоронен Керченский п-в. Жена - Зингешвили Дуся.

Высота 66,3, Ленинский район, Керченский полуостров

13. Халваш (Халваши)Хамаши)) Григорий Иванович, 1904, с. Джирхва, Гудаутский р-н, СКФ, сержант, 826 СП, 398 СД, погиб 2.03.1942, похоронен на высоте 66,3, п-ов Керчь, Ленинский р-н.

Список воинов Красной армии из Абхазии, павших в боях с немецкими и румынскими захватчиками во время переправы через Керченский пролив при обороне Керченского полуострова. Крым, май 1942 года.

Гагра, Гагрский район - 5 человек

1. ДАНИЛЬЯН ИСАК АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд иаб., 15.05.42 – погиб. Жоржант Алексеевич, брат.

2. РАГОНЯН АВАНЕС АРМЕНОВИЧ, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд иаб., тракторист, 15.05.42 – погиб. Отец – Рогонян Арменак Акопович.

3. ЕКСИДЖАН ЛЕОН МЕСАНТОВИЧ, 1910, Гагра, с. Хашупси, 5 ВА, 24 отд. иаб., тракторист, 15.05.42.- погиб. Отец – Ексиджан Мисат Григорьевич.

4. ЕКСУСЯН ЕФРЕМ АНИСИМОВИЧ, 1918 - Гагрский р-н. Листарский. СКФ.792, СП 390 СД, 20.04.1942 – погиб.

5. ВОРОНЮК ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, Гагрский р-н.

Ул. Берия, 6. 150 стрелковая дивизия. 7.05.1912 – 20.05.1942, погиб. Жена – Чернова Любовь Тимофеевна.

Гудаута, Гудаутский район

1.МУСЕЛЬМЯН МАТОС ГЕОРГИЕВИЧ, 1916, Христофорово, Гудаута. 5 ВА, 24 отд. иаб., 15.05. 42 – погиб. Григорий Артамонович – отец.

2. БЖАНИЯ Н.Ш., 1903, село Отхара. 27.05.1942 - погиб, 388 СД, с. Парпач

Село Лыхны

1. ВОЗБА ГВАДА ШМАТОВИЧ, 1918, Лыхны, тракторист. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05. 42 – пропал, 17.05.42 – плен, погиб в Польше. Жена – Возба Наталья (Нача).

2. ГАГУЛИЯ ИВАН ТИГУСЬЕВИЧ, 1912, Лыхны. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Мать – Анна.

3. ЧКОТУА ДАВИД САВИРОВИЧ, 1910, Лыхны. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Брат – Чкотуа Дук Сбидович.

4. ЛАКОБА РОМАН ДАВИДОВИЧ, Лыхны, тракторист. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Жена Валя.

5. ЧКОТУА ТОЧ (Владимир) АЛИЕВИЧ, 1914, Лыхны. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 - выжил при переправе через Керченский пролив, вернулся домой. Отец Чхетия Али.

Сухум (Сухумский район) – 28 человек

1. Тополян Сурен Степанович, 1904, Сухум, с. Захаровка, сержант, сапёр. 5 ВА, 24 отд. иаб., 11.05.1942 – погиб. Аршак Петросович – отец.

2. МУКАЕЛЬЯН АНДРОНИК ПАГОСОВИЧ, 1914, Гульрипш, Район. 5 ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 – погиб. Погос Багдасарович – отец.

3. МАЛХОСЯН САРКИС ОСИПОВИЧ, 1922, село

В. Яштуха, зенитный пулемётчик. 5 ВА 524 БАО, СКФ, 19.05.1942, убит при обороне г. Керчь, могила с. Жуковка, Крым Ленинский район. Дигрануш Киркоровна – мать

4. КАЛАЙДЖАН АКОП АВЕТИСОВИЧ, 1917 – Сухумский р. с\с Володаровский. 5 ВА 24 ОТД. ИАБ. 11.05.1942 – выжил при переправе через Керченский пролив, 15.05.1942 – награждён медалью «За отвагу» (1 – й Укр. фронт). Далее судьба неизвестна. Отец: Аветис Мартирасович.

5. КИКОРИЯ ГЕОРГИЙ ЭМРАЗОВИЧ, 1916- Сухумский р-н, с/с Володарский. 5 ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 – погиб. Кикория Рожден Эмразович – отец.

6. МАНУКЯН АНДРАНИК ХАЧИКОВИЧ, 1908-Сухум, стрелок авиавооружения, 5 ВА 268 иап 13.05.1942 – погиб. Жена Манукян Мария Минасовна.

7. БОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ ПАЛЫЧЕВ, 1907- Сухум, 5ВА 27 отд. 17.05.1942 – погиб. 8. НИКИТЕНКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1913 Сухум улица Бзыпское шоссе, д.5. 5 ВА 24 отд. Иаб. 13.05.1942 – погиб. Жена: Гвиндиадзе, г. Кутаиси.

9. АКИНЧИК МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1908- г. Сухум, шофёр. 5 ВА 24 отд. иаб.

12.05.1942 – погиб. Жена – Акинчина.

10. ГЕСЬЯН ПАГОС МАРКОСОВИЧ, 1916-Сухум, ул. Забеснецкая, 15. 5 ВА 24 отд. иаб.

16.05.1942 – погиб. Отец Маркос Пегосович.

11. КОШКАРЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1917-Сухум ул. Конакович, 68. 5 ВА 24 отд. иаб.

16.05.1942 – погиб. Отец Василий Васильевич.

12. ГЛУШЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1913-Сухум ул. Ордженикидзе. 5 ВА 24 отд. иаб. 17.05.1942, погиб.

13. ИСАКОВ ВЛАДИМИР ДЕМЬЯНОВИЧ, Сухум, ул. 1 Мая. 5 ВА 24 отд. иаб. 18.05.1942, погиб. Жена Марфа Константинована

14. СЕЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ, 1908- Сухум ул. Атабекова, 1. 5 ВА 524 БАО, СКФ

18. 05. 1942, погиб. Жена -Валентина Николаевна.

15. БАКШИ АРОН ИСАКОВИЧ, 1918 – Сухум ул. Ордженикидзе. ЧФ БР П/Л «Щ-208» 24.09.1942 – погиб. Отец - Бакши И.А.

16. БГАНБА ТИМИР ЧИЧЕРОВИЧ, Сухум, ул. ЛЕНИНА, д.33. СТ. ПОЛИТРУК, 83 МСБР УПРАВЛЕНИЕ ШТАБА 01 СКФ. ЖЕНА: БГАНБА А.К.

17. ГАБИСКЕРИЯ, г. Сухум. СКФ 398СД 08.05.1942 – погиб.

18. БОЙКО АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ, г. Сухум, 1904. ПОЛКОВОЙ КОМИСАР ЧФ, отд. батальон морской пехоты БУЗИНОВА (ОВР ГБ) ЕВПАТОРИЯ, 05.01.1942 –погиб.

19. САНГУЛИЯ НУРИ ШАБАНОВИЧ, 1918- с. Эшера, Сухумский район. 5 ВА 24 ОТД. ИАБ 11.05.1942 – после переправы через Керченский пролив остался жив. Отец Шабан Какаевич.

20. Кондакчян Аршак Саркисович, 1913, г. Сухум, с/с Гумиста, с. Лечкоп. 5 ВА 24 ОТД. ИАБ, 2.7.42 – 30.3.45, плен, Франция, освобождён, остался жив. Отец - Кондакчан Саркис Мирсарович.

21. ПАПАЗЯН АМАЯК ПЕТРОСОВИЧ, 1910, Сухумский район, с. Азаник. Мл. политрук Скф 398 сд 824 сп 17.03.1942, погиб. Жена – Керсоян Варсанин Джружиковна

22. ГЕЛАЗАРОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ, 1909, г. Сухум Молотова 31. 16.05.1942, погиб. Жена ГЕЛАЗАРОВА КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА.

23. КАБИЛИЯ ФЕДОР ГУДЖЕВИЧ, 1911, сухумский район, красноармеец. 5 ВА 24 иаб 04.04.1942, убит. Отец КАБИЛИЯ ГУДЖА.

24. ОГАНЕСЯН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1920, г. Сухум. Скф от 95 погрн. полк 08.05. – 05.06. 1942 убит. Отец ОГАНЕСЯН ГРИГОРИЙ.

25. МОРВИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1910, г. Сухум Новая р. п., б. 5. 14.05.1942 – убит. Жена МОРВИНА.

26. ЦАВА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, г. Сухум, Обвобдное ш., д.4. 388 сд. 04.02.1942 – убит.

27. МАРКОЗИЯ ПЛАТОН ХАТОВИЧ, 1913, с. Гульрипш, стрелок, управление авиационного базирования № 36. 5 ВА 36 рао 30.04.1942, похоронен на гор. Кладбище г. Керчь (Керчь – 2).

28. ТАТАРЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1905, г. Сухум, дом отдыха Синоп. 18.05.1942. жена -ТАТАРЕНКО НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА .

Очамчыра (Очамчырский район)

1. АРДЖБА (АДЖБА) ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 1916 - Очамчыра. с. КВАРТЗЕЛИ. 5 ВА 24 ОТД. ИАБ 11.05.1942 – погиб. Жена - ТАКУНА НЕСТОРОВНА.

2. Гармелия Ират Катинович, с. Кутол, к-з «Молотов», 5 ВА 24 ОТД. ИАБ 11.05.1942 – погиб. Коти Гармелия – жена.

3. Бутба Куха Кунович, 1910- очамчыра. С. Паквеш. 5 ва 24 отд. Иаб 11.05.1942 – погиб. Жена Мато Гудатовна

4. БАДРОВЦЕВ МИХАЯЛ ПЕТРОЕВИЧ, 1916 – Очамчыра, ул. ГУЛИЯ, 1. СКФ 633 СП 157 СД 14.05.1942 – погиб.

5. ЛОМИЯ ЯН КАФАТОВИЧ, 1920- Очамчырский район. 2 Перекопский полк ЧФ мор.пех. Севостополь 27.03.1942 – убит.

6. ДЖИКИЯ ШАЛВА БАКЕЕВИЧ, 1922- село: Охурей. ЧФ 613 ОШР 12.04.1942 -17.07.1942, убит.

7. БАРЦЕКЯН ПОГОС АВЕТИСОВИЧ. 1916 – Члоу. 5 ВА 24 ОТД. ИАБ 11.05.1942 – убит.

8. ЧАКИЛЯН СУРЕН АРШАНОВИЧ, 1920 – Очамчыра. ЧФ ВВС 05ВВ 01А 02.07.1942- убит.

9. ДЖАБДА МЕЛЬУСАН ФЕДОТОВИЧ, Очамчырский район. 157 СД 16.01.1942 – убит.

10. ДАНИЛЬЯН ГЕОРГ МАНУКОВИЧ, с. Лабра, Очамчырский район. 5ВА 24 отд. иаб. 11.05.1942 убит. ОТЕЦ: МАНУК ГЕОРГИЕВИЧ.

11. АЛАНИЯ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ, 1914- Очамчыра, улица Ленина, дом 1. 5ВА 24 ОТД. ИАБ. 11.05.1942 – убит.

12. ЗАКАРИЯ ЯСОН ПАВЛОВИЧ, с. Атара - Абхазская, 1912 гр. СКФ политрук, Ленинский район, 13.05.1942 – убит. Мать Ольга Баснатбеевна.

13. АШХАРУА МАРКОТ КВАТКАТОВИЧ, с. Члоу, Очамчырский район. 5ВА 24 ОТД. ИАБ. 11.05.1942 – убит. Брат Ингир Кваткатович.

14. НАРЧИЛОВ ВЛАДИМИР ЧУРОВИЧ, г. Очамчира, 1915. СКФ 384 сп 157 сд 07.05.1942 – убит. Жена Нарчилова Александра Васильевна.

15. БАБРИШОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, г. Очамчира, 1916. Штаб 157 сд, 13.05.1942 – убит.

Гал, Гальский район

1. ГУЛЕРДАВА ДЕМЬЯН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1916- Гал. СЕЛО ВЕРХНЕЕ БАРГАВИ. 44 А 61 ОТД. иаб. БАТАЛЬОН 13.05.1942 – убит.

2. ХУШТУБИЯ КОНСТАНТИН ИКОЛАЕВИЧ, 1914 – ГАЛЬСКИЙ Р-Н ПОС. АЧИ – ГВАРА. ЛЕЙТЕНАНТ 28.12.1941 – убит. Микензиевы горы, Севастополь

3. СОСЕЛИЯ ГУДЗУЛИ ЗОСИМОВИЧ, 1912, Гальский р. с. Саберия. 476 с/п. 03.1942 – убит.

4. БАРЗУМАНЯН ХАРЕК, Скф 400 сд 10.05.1942 – убит при переправе через Керченский пролив.

Бои за высоту 66,3, Маяк – Салынский район, полуостров Керчь, 1942 – 5 человек

1. ХЫШМА ГАПИ ЧАБАЕВИЧ, Гудаутский р-н с.Гордагоры. Скф 826 полк 398див. 01.03.1942 – убит.

2. ХАНДИНЕТА БАЧ БАЛАМОВИЧ, 1905, Очамчирский р. С. Ренбзив. Скф 826 полк 398див. 01.03.1942 – убит.

3. КОВАЛЕНКО ДИМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Гагринский р-н, Пицунда. Скф 826 полк 398див. 03.04.1942 – убит.

4. ГОГУА НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, Гудаутский р-н. Скф 826 полк 398див. 01.03.1942 – убит.

5. УСАТОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, г. Сухум. Скф 826 полк 398див. 01.03.1942- убит.

ОДИНОЧНАЯ МОГИЛА ВОИНА РККА ИЗ АБХАЗИИ, П. МАЯК, Г. КЕРЧЬ, 1944 ГОД

ГВИНДЖИЛИЯ АЛЕКСАНДР КУТАРОВИЧ, 1912, г. Сухум. 14 отд. б-н связи 12.01.1944 - убит г.Керчь, с.Маяк, одиночная могила. Мать Гвинджилия.

ВСЕГО: 78 ЧЕЛОВЕК

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: политикаАвтор: Автор и руководитель Скворцов Григорий, член общественного совета при министерстве обороны Республики Абхазия, генеральный директор БФ «Россия – Абхазия»