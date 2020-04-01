БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Самоизоляция не заточение

Коронавирус, пандемия, карантин, самоизоляция – эти слова в последнее время мы ежеминутно слышим с экранов телевизоров. Все мировые СМИ пестрят информациями о масштабах распространения вируса. Новости – как сводки с фронта. А сама ситуация напоминает сюжеты фильмов ужасов. Многомиллионные мегаполисы и города опустошены, власти стран вводят самые жесткие и беспрецедентные меры по борьбе с вирусом. Закрывают страны, приостанавливают авиа и ЖД сообщения, призывают людей не покидать дома. Но, вирус прогрессивно распространяется по миру, доказывая свое превосходство. Количество смертей от эпидемии превышает сорок тысяч. И кто в этом виноват? Я думаю мы. Не все понимают масштаб опасности. Мы часто выходим на улицу как сами признаемся по большой необходимости. Только у каждого она своя. кто-то идет в больницу, в аптеку, а кто-то в салон сделать маникюр. Стоит отметить, что последние составляют не большой процент населения. Но, тем не менее, вирус продолжает поглощать мир.

Карантин как перезагрузка

Лично я уже неделю нахожусь на самоизоляции в родном городе Очамчыра. Работа, пресс-конференции, брифинги, многочисленные интервью, различные мероприятия, дни рождения, шопинги, прогулки с друзьями и вся привычная суматоха, которая водоворотом окружала меня временно приостановлена. И только сейчас, отвлекшись от столичной суеты, я смогла понять, как сильно мне нужна была перезагрузка. А самоизоляция, которую я раньше считала заточением, дало мне возможность не только увидеть прекрасные мелочи, которые раньше не замечала, но и прилив сил для овладения бытовыми навыками. Раннее утро в Очамчыре – прекрасно. Лучи солнца греют землю – природа просыпается от сна. Я даже не помню, когда раньше я просыпалась без помощи будильника или без привычного шума машин. А тут только кукареканье петухов и щебетание птиц. Впервые у нас с мамой появилась возможность вскопать землю для заготовки рассады моих любимых цветов. По завершении карантина цветы можно будет пересадить в наш палисадник в Сухуме. За оградой соседи продолжают выкапывать урожай картофеля и обрабатывают землю для посадки нового урожая. Здесь все так привычно…

Клин клином вышибают

Последнее время я так много слышу информации о Китае (место зарождения каронавируса) что вспомнив поговорку «клин клином вышибают» решила приготовить их национальные блюда. Если первые 2-3 раза, все подгорало, то потом дела пошли в гору. Кэлэ Цзи Чи (куриные крылышки в кока-коле), Пекинский салат с креветками, пирожки «Шаобин» дегустировать пришлось мне, так как домочадцы отказались, а зря. Блюда получились вполне съедобными. Пока родня готовит мамалыгу, варит фасоль, достает чурчхелу, я продолжаю осваивать китайскую кухню. Благо в интернете рецептов в изобилии.

Если утро вечера мудренее, то только по тому, что мудрость закладывает вечер.

Как бы это не звучало, но карантин дает нам хорошую возможность развиваться. Например, как давно мы были в Третьяковской галерее, или в Московском малом театре, на концерте Баскова, Басты, Малинина? Теперь все это нам доступно сидя дома и совершенно бесплатно. Стоит отметить, что и абхазские театры проводят прямые эфиры театральных постановок. А для любителей книг есть прекрасная возможность до поздней ночи читать произведения любимых авторов и не думать о том, что завтра рано вставать на работу. Ведь в дни карантина ты сам себе начальник.

Только одно остается непонятным. При всем изобилии возможностей времяпровождения, почему некоторые, пренебрегая всем, выходят на улицу без надобности? Что это – беспечность? Или отсутствие понимания, что таким поведением мы ставим под угрозу не только свое здоровье, но и жизнь окружающих. Отдыхайте, развивайтесь, учитесь, но оставайтесь дома.

Мадина ЧАГАВА.

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА