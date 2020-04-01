В период пандемии – массового распространения коронавируса в мире, власти Абхазии принимают беспрецедентные меры по недопущению распространения вируса. В данной ситуации главные действующие лица, на которых с надеждой смотрит народ – врачи. Какова готовность врачей Очамчырского района, к борьбе, в случае проникновения вируса, в интервью корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сообщила главный врач Очамчырской центральной районной больницы Мадонна Кишмария.

– Мадонна Карбеевна, расскажите, какую работу проводит Очамчырская ЦРБ в период всемирной пандемии.

– С понедельника мы реорганизовали работу ЦРБ, перевели ее в режим работы службы скорой помощи, уменьшили посещения поликлиники амбулаторными пациентами, чтобы минимизировать их контакт с другими пациентами. Прием экстренных пациентов непременно осуществляется. Этим занимаются два терапевта и педиатр, также работает лаборатория. В здании больницы два крыла. В одном ведется прием пациентов с самотическими заболеваниями. Во втором принимаем людей с температурой. У нас сформированы 3 бригады скорой помощи. Одна обслуживает пациентов с самотическими заболеваниями, две другие людей с температурой. К таким выезжает бригада в спецодежде. Комплектов специальной медицинской одежды у нас 45 штук.

– Пару дней назад возле ЦРБ был развернут сортировочный пункт для разделения пациентов с повышенной температурой, ОРЗ и с соматическими заболеваниями. Какой процент обратившихся пациентов?

– Количество людей обратившихся за помощью не большое. Вчера привели двоих детей. Сегодня обратились три человека. Люди стараются без надобности не выходить из дому. В течении двух недель мы ведем информационную работу. Разъясняем, что консультацию нужно получать по телефону. Для этого работает горячая линия. На поступающие звонки отвечает терапевт. Он дает рекомендации, и в случае необходимости отправляет машину скорой помощи с медработникам домой к пациенту. Такой случай у нас уже был. В час ночи мы выехали в село для оказания помощи ребенку с высокой температурой.

– В случае подозрения наличия у пациента коронавирусной инфекции, каковы ваши дальнейшие действия?

– В случае подозрения коронавирусной инфекции. На пациента составляется эпиданамнез с указанием выезжал ли пациент за пределы страны или нет, соприкасался ли с людьми приехавшими из-за рубежа, есть ли в семье заболевшие. Затем, если болезнь протекает в легкой форме, терапевтом дается назначение по телефону. А если у пациента высокая температура, отдышка, загрудинная боль, мы, созвонимся с главврачом гудаутского госпиталя и на машине скорой помощи перевезем пациента в госпиталь. Стоит отметить, что таких случаев нет.

– Какая в районе ведется работа по недопущению распространения коронавирсуа?

– Организован координационный штаб по недопущению распространения каронавирусной инфекции. Туда входят все структуры города. Работает волонтерское движение. Волонтеры составляют списки людей нуждающихся в помощи и оказывают ее: покупают лекарства, продукты, хоз.товары. Мы делаем все, для недопущения коронавирусной инфекции и ее последующего распространения.

На этом мы завершили интервью. Остается надеяться, что все предпринятые властями и врачами меры, а также благоразумие народа даст положительный результат.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА