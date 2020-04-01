«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!»

Особое мнение необычного человека

На днях мне представилась возможность пообщаться с 82 летним жителем города Гагра Геннадием Николаевичем Дубининым. Знают его в городе многие. Так как к нему очень часто обращаются за помощью. Геннадий Николаевич (как он сам утверждает) имеет непосредственную связь с высшими силами. И с их позволения он может помочь человеку страдающего различными недугами.

Этим он уже занимается на протяжении 40 лет. По его словам в первое время, ему не всегда было позволено исцелять всех. А сейчас уже полностью открыта дорога. На его рабочем столе множество листочек с именами людей, которых к нему обратились. И он общаясь с высшими силами спрашивает у них, что конкретно болит у того или иного человека и как можно ему помочь. И самое главное, можно ему будет позволено снять боль. Примерно, вот таким вот методом Геннадий Дубинин может вылечить. Кстати, он смог и мне диагностировать с точностью на 90% мои болячки. Это притом, что он видел меня впервые. За время двухчасового общения с ним, конечно же мы говорили, о главной теме сегодняшнего дня – коронавирусе. Вот каким видит коронавирус Геннадий Николаевич и его мнение о том как можно одолеть вирус.

«Коронавирус неземного происхождения – это кодовая система. Разгадать код невозможно. Он был введен на землю создателями за бездействие здравоохранения всего мира». Здесь я хотела бы прояснить смысл этих слов. Геннадий Дубинин имеет ввиду, что ни в одной стране мира нет такой системы в области здравоохранения, когда медики сами призывают людей лечиться и при том это делают бесплатно. «Им это не выгодно» – считает он. Ведь тот или иной человек обращается в мед. учреждение, когда ему уже становится плохо. При этом, этот человек пренебрегает первыми звоночками своего заболевания, думая «Что все пройдет само». Такое обращение к людям и людей к самим себе и называет Геннадий Николаевич бездействием.

Далее о коронавирусе: «Коронавирус имеет семь ступеней. Поддаются лечению первые четыре. Пятая и шестая степени уже смертельны. Седьмая – самая коварная, губительная, быстросхватывающая, смертельная. До этой ступени коронавирус еще не доходил. Код коронавируса не входит подряд в каждого. А лишь в тех людей у которых были заболевания легких и головы. Этот вирус добавляет им еще одну ступень заболевания. Если вирус возвращается, а он обязательно вернется к следующему сезону, он этому человеку прибавит еще одну ступень заболевания, так может дойти до пятой или шестой и тогда этого человека не спасти. От коронавируса избавиться не легко и невозможно. Это как не снять корону, к примеру с короля окруженного войском. Для того чтобы точно диагностировать болеет ли тот или иной коронавирусом, и на какой он ступени необходимо измерить температуру; в висках с обеих сторон, в области темя, под лопаткой со спины и вилочковой железы. Если высокая температура в области вилочковой железы, то это человека на грани смерти» – считает Геннадий Николаевич.

Как говорит он, высшие силы дадут ему возможность остановить коронавирус. Если к нему обратятся. «Я не имею право лично от себя обращаться к высшим. Ко мне обращаются, а я в свою очередь обращаюсь к ним. Возможно только так. В течение 15 минут я могу остановить коронавирус в Иране, и дать возможность медикам вылечить больных. Но, для этого ко мне должны обратиться. Что касается Абхазии, то эта земля бога. И он не допустит, чтобы сюда проник этот коронавирус. Поэтому здесь не будет больных» – утверждает Геннадий Дубинин. «И я со своей стороны буду его удерживать» – добавил он. «А знаете почему в Италии столько смертей? Потому что страна стоит на воде, и там очень много больных бронхитом. А коронавирус как раз бьет по легким человека. Кстати, эта правда, что дети не болеют коронавирусом. Потому что у них чистые легкие , конечно за исключением детей родившихся инвалидами». «Коронавирус будет входить лишь в больных людей, а здоровых не тронет. И он не будет убивать всех». Высшие силы передали ему информацию, что коронавирус покинет Италию с 7 апреля, а 9 апреля - Америку, Аляску. «Он вернется опять в Китай, а затем двинется на Японию» – так говорит Геннадий Дубинин. Уважаемые читатели не судите строго за то, что мы предлагаем вашему вниманию информацию человека общающегося с высшими силами. Верить в это или не верить решать конечно же вам. Но к словам Геннадия Николаевича Дубинана, что «коронавируса панически боятся не нужно» прислушаться все же таки стоит. Берегите себя и своих близких!

Мадина ТАРБА, собкор. газеты «РА», Гагрский район

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор. газеты «РА», Гагрский район