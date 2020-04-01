ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ИНФОРМИРУЕТ…

Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на этот момент.

В сообщении говорится, что в инфекционную больницу города Сухум обратились восемь человек, семеро прошли специальный тест на выявление коронавирусной инфекции. Коронавирус не был выявлен. У всех пациентов – ОРВИ. Один пациент дообследуется.

Кроме того, из Гагрского района в Центральную больницу Гудауты поступил пациент с подозрением на коронавирус. Он прошел тестирование. Короновирус не выявлен. Также, в ЦРБ Гудауты поступил новый пациент, данные по его ПЦР-дигностике будут получены завтра. На данный момент пациент получает симптоматическое лечение.

Продолжают поступать звонки в единый колл-центр, за последние сутки по всей республике обратились более 300 человек.

При этом Оперативный штаб обращает внимание: «Хотим отметить, что распространяется много недостоверной информации. Заверяем вас, что Минздрав Абхазии личные данные пациентов не распространяет. В связи с активно тиражируемыми в социальных сетях аудиозаписями, в которых граждане сообщают о намерениях властей, якобы, закрыть продовольственные магазины, Оперативный штаб подчеркивает, что это не соответствует действительности! Благодарим население за понимание, и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень просим вас соблюдать карантин».

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Председатель Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарик Саманба рассказал Апсныпресс о совместной работе с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА по проверке и мониторингу торговых объектов в условиях объявленного Чрезвычайного положения.

Так, по словам Гарика Саманба, на сегодняшний день поступило уже около 200 звонков на горячую линию. 90% обращений – это жалобы о повышении цен. «Но сейчас уже поступает меньше звонков, потому что многое сделано за эти 3-4 дня. Люди с пониманием относятся к ситуации. В основном, проблемы возникают в Сухуме, по другим районам, практически, вопросов нет», – отметил он.

При этом, председатель Госстандарта подчеркнул, что в первые дни, действительно, были факты повышения цен, но, когда начался мониторинг со стороны государственных структур, недобросовестные предприниматели сразу опустили стоимость продуктов на исходные позиции.

Гарик Саманба рассказал, как проходит мониторинг: «Мы работаем по мере поступления информации. Действуем совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, потому что у них есть право проверить бухгалтерские документы, ценообразование. Сейчас образовано 6 групп, 4 группы – постоянно работают по районам, а 2 группы – находятся в резерве. Если поступает информация, одна из групп выезжает на место».

При этом, Саманба отметил, что есть случаи поступления ложной информации: «Иногда люди хотят подавить конкурентов или отомстить, такие случаи тоже происходят».

Кроме того, по словам председателя Госстандарта, в ходе работы, сотрудники ведомства обнаруживают и другие нарушения, например, просроченный товар, который денатурализуется. «Обычно Госстандарт имеет право одну точку проверять один раз в год, но если есть жалобы, то проверка проводится вновь. Тем не менее, люди к нам раньше обращались не часто. Зато сейчас, учитывая ситуацию ЧП, многие начали привыкать к тому, что нужно обращаться в Госстандарт», – подытожил Саманба.

Как проинформировал Саманба, пока штрафы на нарушителей не накладывались. «Первые два-три дня работали на предупреждение. И сегодня мы видим, что наши замечания учтены», – подытожил он.

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс