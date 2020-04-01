ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАН МЕЖДУ ГАЛСКИМ И ОЧАМЧЫРСКИМ РАЙОНАМИ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поручил руководству Министерства внутренних дел установить срочный милицейский кордон на стационарном пункте госавтоинспекции «Канал» с целью предотвращения передвижения граждан между Галским и Очамчырским районами.

Силами структурных подразделений МВД на участке дороги с 21:00 часа наряд выполняет поручение.

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Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации дежурства медицинских бригад на постах ГАИ.

В тексте Распоряжения говорится:

«1. В целях выявления лиц с симптомами заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 организовать дежурство медицинских бригад для измерения температуры тела водителей и пассажиров транспортных средств:

– Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия в г. Гагра (Жоэквара) и на стационарном посту ГАИ «Канал»;

– Министерству обороны Республики Абхазия на стационарном посту ГАИ «Мачара»;

– Министерству внутренних дел Республики Абхазия на въезде в г. Сухум (Универсам).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на члена Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции Лолуа Р.В.».

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По сообщению Штаба, сегодня в грузинских СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что, якобы, из Абхазии в Грузию (Зугдиди) переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19.

«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Руководство СГБ РА сообщило, что за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин, в соответствии с Распоряжением и.о. Президента», – говорится в сообщении Штаба.

При этом, Штаб напоминает: «В очередной раз хотим донести до граждан Абхазии – внимательно изучайте источники той или иной информации. В такое непростое время злоумышленники и недоброжелатели фабрикуют «фейковые» новости, направленные на провоцирование паники и хаоса. Конечная цель таких действий неясна, но она носит деструктивный характер. Просим вас ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников Республики Абхазия».

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс