ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В тексте Распоряжения говорится:

«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией:

– в Гагрском районе – на базе дома отдыха «Псоу»;

– в Гудаутском районе – на базе пансионата «Черноморец»;

– в г. Сухум – на базе туристической гостиницы «Айтар»;

– в Очамчырском районе – на базе спортивной школы борьбы и бокса «Абырлаш»;

– в Галском районе – на базе Дома культуры».

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Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Участники рабочей встречи обсудили эффективность режима Чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведённых лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции.

Так, согласно отчёту министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, в республике лабораторная диагностика заражения коронавирусной инфекцией проведена 20 пациентам со схожей симптоматикой. Ответы исследований отрицательные.

Кроме того, Цахнакия проинформировал о готовности учреждений и маршрутизации больных. По словам министра, в республике 15 аппаратов искусственной вентиляции легких уже установлены в медучреждениях, ещё 4 в ближайшее время будут доставлены в Абхазию.

По итогам совещания, Валерий Бганба дал ряд поручений:

– ГАИ и Государственному управлению РА по энергетике, транспорту и связи поручено обязать водителей частных автотранспортных средств, осуществляющих пассажирскую перевозку, строго соблюдать меры безопасности и носить средства защиты, находясь за управлением автомобиля;

– силовым ведомствам, совместно с Минздравсоцобеспечения РА, с 31 марта организовать дежурство медицинских бригад при стационарных постах по республике для мониторинга состояния пассажиров и водителей и оказания первичной помощи в случае необходимости;

– Министерству финансов и Государственному таможенному комитету РА проработать возможность временного снятия ввозных налоговых обязательств (пошлин и сборов) с предпринимателей, которые поставляют в страну продукты питания и медикаменты;

– профильным органам рекомендовать банкам Абхазии рассмотреть возможность отсрочки ежемесячных платежей по частным потребительским кредитам без потери потребителем дополнительных финансовых средств.

При этом, член Координационного штаба, избранный вице-президент согласился с острой необходимостью подобных мер и выразил надежду на то, что представители банковского сообщества с пониманием отнесутся к финансовому положению граждан и рассмотрят возможность отсрочек уплаты долга на время введённых мер по защите населения от вируса.

В завершение встречи, участники обсудили некоторые дополнительные вопросы социальной сферы. В частности, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что заработные платы сотрудников госучреждений поступят в срок, задержек по начислениям пенсий и прочих социальных пособий не предвидится ни в одном районе.

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Дополнительным Распоряжением исполняющего обязанности Главы государства Валерия Бганба в состав Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, введен избранный вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Номер: 32Выпуск: 3910Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс