Главная
ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
В тексте Распоряжения говорится:
«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией:
– в Гагрском районе – на базе дома отдыха «Псоу»;
– в Гудаутском районе – на базе пансионата «Черноморец»;
– в г. Сухум – на базе туристической гостиницы «Айтар»;
– в Очамчырском районе – на базе спортивной школы борьбы и бокса «Абырлаш»;
– в Галском районе – на базе Дома культуры».
***
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Участники рабочей встречи обсудили эффективность режима Чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведённых лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции.
Так, согласно отчёту министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия, в республике лабораторная диагностика заражения коронавирусной инфекцией проведена 20 пациентам со схожей симптоматикой. Ответы исследований отрицательные.
Кроме того, Цахнакия проинформировал о готовности учреждений и маршрутизации больных. По словам министра, в республике 15 аппаратов искусственной вентиляции легких уже установлены в медучреждениях, ещё 4 в ближайшее время будут доставлены в Абхазию.
По итогам совещания, Валерий Бганба дал ряд поручений:
– ГАИ и Государственному управлению РА по энергетике, транспорту и связи поручено обязать водителей частных автотранспортных средств, осуществляющих пассажирскую перевозку, строго соблюдать меры безопасности и носить средства защиты, находясь за управлением автомобиля;
– силовым ведомствам, совместно с Минздравсоцобеспечения РА, с 31 марта организовать дежурство медицинских бригад при стационарных постах по республике для мониторинга состояния пассажиров и водителей и оказания первичной помощи в случае необходимости;
– Министерству финансов и Государственному таможенному комитету РА проработать возможность временного снятия ввозных налоговых обязательств (пошлин и сборов) с предпринимателей, которые поставляют в страну продукты питания и медикаменты;
– профильным органам рекомендовать банкам Абхазии рассмотреть возможность отсрочки ежемесячных платежей по частным потребительским кредитам без потери потребителем дополнительных финансовых средств.
При этом, член Координационного штаба, избранный вице-президент согласился с острой необходимостью подобных мер и выразил надежду на то, что представители банковского сообщества с пониманием отнесутся к финансовому положению граждан и рассмотрят возможность отсрочек уплаты долга на время введённых мер по защите населения от вируса.
В завершение встречи, участники обсудили некоторые дополнительные вопросы социальной сферы. В частности, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что заработные платы сотрудников госучреждений поступят в срок, задержек по начислениям пенсий и прочих социальных пособий не предвидится ни в одном районе.
***
Дополнительным Распоряжением исполняющего обязанности Главы государства Валерия Бганба в состав Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, введен избранный вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба.
Номер: 32
Выпуск: 3910
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс