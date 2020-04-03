КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СИТУАЦИЯ. НЕСМОТРЕТЬ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

Пандемия коронавируса наглядно показала, что такое глобальный мир и как тесно связаны этим все страны.

Коронавирус появился неожиданно, нанес мощный удар под дых каждому государству, с их политическими, экономическими, социальными системами. Еще недавно все спорили чья модель развития, управления государством лучше, демократичнее и т.д. Грозный вирус уравнял всех.

Разговоры. Например, что медицина Испании сильнейшая в Европе, а немецкая не хуже, и, дескать, лечиться в Израиле, а тем более в США это престижно и надежно посеяли сомнения в умах людей. Коронавирус диктует свои правила, условия и идет уверенно по всей планете.

Не стоит говорить о следах, которые он оставляет. Об этом ежеминутно говорят все СМИ, интернет и население пострадавших стран. Сегодня становится более понятнее, что данный коронавирус с неким кодовым наименованием имеет не природное создание. Бесспорно, его вырастили в одной из биолабораторий и выпустили сознательно «прокрутить» среди человеческого ресурса, которого на нашей планете достаточно.

Где, кто, как этот монстр создавался, мы обязательно узнаем. Пройдет время и ученые, спецы, политики начнут говорить.

Сегодня ясно одно COVID-19 неожиданно начался, так же неожиданно остановится. Как это было с искусственно разработанными вирусами эбола, птичьим, свиным гриппами выращенными «особыми» комарами и прочими напастями. Тогда они были направлены в первую очередь на животных. Сейчас, наоборот, на человека, отрабатывается COVID-19.

Коронавирус навис, «подошел» к границам Абхазии. Руководство страны отреагировало и обратило внимание на предстоящее новое испытание. Сначала, как всегда мы с нашей ментальностью, стали приглядываться, прислушиваться, что происходит вокруг нас и не спеша осознать возможные последствия от промедления необходимых действий.

Пример провала времени итальянской медицины, и наглядный провоз груза 200, к крематориям и кладбищам стал той точкой, когда все страны поняли, что промедление смерти подобно.

Руководство нашей страны, парламент приняли своевременное решение в целях предотвращения заболевания коронавирусом в нашей республике. В документах о введении чрезвычайного положения, четко по-военному расписано все. В каждом пункте проглядываются те действия, которые не дают шанс вирусу «хорошо» осесть на нашей земле. Мы недисциплинированные, как китайцы, японцы и др., но если выполним пункты нашего ЧП на 70-80%, то можно считать, что нам коронавирус не так уж и страшен. Чтобы быть уверенным, что он нас «не потревожит» вообще, надо еще сделать более решительные шаги. Ввести комендантский час и, например, не с 23.00 до 6.00 утра, а с 18.00-19.00 часов вечера до 6.00 утра.

Сегодня наши медики снова на высоте, на переднем фронте борьбы с вирусом. Было бы неплохо и даже необходимо (как делают в других странах) выплатить им дополнительную зарплату. В крайнем случае, из-за нехватки денег в бюджете не брать с них оплату за коммунально-жилищные услуги в течение того времени, что они ведут работу с коронавирусом. Врачебный персонал республики, это первый щит, который сдерживает атаки непредсказуемого вируса. Пока получается. Крепость, надежность второго щита зависит только от нас.

Всемирно брошенный клич «сиди дома» работает, в том числе в Абхазии. В создавшейся ситуации – это надежный спасательный круг. Мы должны серьезно подойти к сложившемуся положению и самодисциплине, которая только укрепит здоровье нашего народа и сохранит здоровый ресурс на дальнейшие преобразования в стране.

Замечено, что коронавирус чуть-чуть сплотил наших людей. Все понимают, что проявишь малейшую оплошность, и вирус, не будет смотреть из какого ты лагеря, партии, какие политические симпатии проявляешь и кого поддерживаешь. COVID-19, «работает» как простой уравнитель человеческой жизни.

Замечено, что в наших соцсетях стало поменьше сарказма, зла, придирок к друг другу. Притихли анонимщики. Зато люди со светлой душой, а их всегда большинство в нашей республике постоянно дают различную информацию, видеоролики как бороться с коронавирусом.

И это самое главное, обнадеживающее, что мы понимаем, отвести беду от нашего общего дома можно сплоченно и дисциплинированно выполняя действующие правила на время большого, вынужденного карантина.

Мы знаем, наверное о коронавирусе все и видим его последствия, где проявляется халатность, нерасторопность, и… не выполняются обыкновенные предписания врачей и властей.

Любой враг, пусть даже биологический вирус «боится» на своем пути – сплоченность, четкость, решительность. Именно они не допустят его в наш дом для нежелательных действий.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА