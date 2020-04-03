ДОВЕРЯЙ ВРАЧАМ И БУДЬ ЗДОРОВ!

В социальных сетях появляется много предложений и рецептов, как сохранится от заражения коронавирусом. Каждый день они появляются в интернете десятками и, по мнению авторов, проверенные, апробированные, действенные, полезные.

Нет сомнения, что человечество хочет помочь друг другу, справится с неожиданной, серьезной инфекцией. Этот порыв, такое объединение душ в трудную минуту можно только приветствовать. С точки зрения медицины, ингредиенты и продукты, которые предлагаются к потреблению, безусловно, полезны для поднятия иммунитета и укрепления здоровья в целом.

И слава богу, что сегодня большая часть людей в связи с большим опытом (ежеминутным) использованием новых технологий: компьютеров, мобильных телефонов и т.д. – давно научились отличать подлинность преподносимой информации от подкола или тем более откровенной лжи.

В интернете мелькнет, что от COVID-19 спасет алкоголь, а именно водка, а еще лучше хороший виски. Скорей всего, кто-то хочет на этой волне эпидемии поправить свой бизнес.

Закидывается «новость», что коронавирус не любит сырые куриные яйца, желтки, которые надо пить по утрам, каждый день в достаточном количестве. Да, на такую ерунду кто-то «клюнет», но потом сами поймут, как их развели.

Другое дело, когда рецепты выдаются от имени врачей, врачебных обществ их СМИ.

Подсознание подсказывает, что такой солидной информации можно верить и человек начинает заниматься в целях профилактики… самолечением.

Прежде всего, надо посоветоваться со своим врачом, который скажет о вашем состоянии на сегодняшнее время. Формулировка: «А я полгода назад проверялся» не работает. Каждый час в зависимости от ведения образа жизни и психологического состояния души в целом, в организме происходят изменения, как в лучшую, так и в отрицательную сторону.

В нынешней ситуации, внешне мы все спокойны и верим в хороший исход. Но мы разве не беспокоимся за своих родных, близких, друзей, республику? Такого даже незначительного внутреннего стресса достаточно, чтобы он повлиял на работу внутренних органов и изменение состава крови.

Когда человек начинает, по вычитанному в интернете рецепту поглощать соду, имбирь без рекомендации врачей то может нанести себе вред. Потом будет оправдываться: «Но ведь соседу помогло?». Каждый организм индивидуальный, от этого надо отталкиваться в первую очередь.

Нашли рекомендации в интернете, посоветуйтесь с врачами. Они помогут.

Будьте особо внимательными к тем новым интернетовским рецептам, которые возникли с появлением коронавируса. Это точно не панацея от такой болезни.

Над своим организмом не надо дрожать. Всевышний с момента нашего рождения определил, кому сколько быть.

Как бы странно не звучало, но COVID-19, точно научит нас, относится к своему здоровью со вниманием и не безразличием.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА