ШУТИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

1 апреля отмечается День смеха. Этот день не внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных дат, но его вполне можно отнести к международным, поскольку обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. Так уж получилось, что в этом году 1 апреля большая половина человечества сидит на карантине, из-за коронавируса. Жителям многих стран далеко не до шуток. COVID-19 просто отбил им охоту смеяться... И Абхазия находится в зоне риска. Наше руководство сегодня принимает беспрецедентные меры для того, чтобы коронавирус сюда не проник. Мы граждане со своей стороны соблюдаем условия карантина, чтобы не заразиться, а главное не подвергать опасности своих близких. Выходить из дома запрещено, но шутить разрешено. 1 апреля карантин и самоизоляция не стали помехой для розыгрышей. И как вы поняли все шутки были связаны с коронавирусом. Мое утро этого дня началось с шутки. У супруга был выходной, и по телефону внесли полный переполох в среде его коллектива. Тревожным голосом кто-то сообщил им, что уже битый час до них не могут дозвонится представители руководства из Сухума, дескать надо срочно приостановить работу их организации (бензоколонки). Не успели только сказать что «такой приказ выходит только на 1 апреля», как сотрудница на другой линии бросив телефон сразу же начала разглашать это «экстренное сообщение».

Моя свояченица Ирма со свей семье живет в Москве. Вот и минула рабочая неделя, она не выходит из дома. Карантин. Для Ирмы, привыкшей каждый день ходить на работу и быть в гуще событий «домашний арест» (как она его сама называет) уже не выносим. 1 апреля ей пришло сообщение, что «карантин будет продлен». Позабыв о существовании дня смеха и вовсе, она в ужасе и страхе стала открывать сообщение, чтобы ознакомится с подробностями, а там милая открытка с надписью «С 1 апреля». Радости ее не была предела. Потом Ирма разослала эту открытку всем своим родным, близким, друзьям, в том числе и мне.

В каждой шутке есть доля правды. «Мадина я смотрел одну программу и там передели, что наряду с коронавирусом, люди стали страдать еще одним вирусом - ПАНИКАвирусом. А его симптомы полностью наблюдаются у тебя. Так что срочно иди к врачу»- сказал мне по телефону брат Аляс. Мы вместе посмеялись над этой шуткой. А затем я всерьез задумалась, ведь он где-то и прав. Не смотря на ужасные новости о коронавирусе, в этот день все как могли, старались разыграть своих близких и поднять им настроение. Так через соцсети до меня доходили такие шутки как; «В Абхазии нет COVID-19, а только COVID-20» или «В Абхазию коронавирус не проникнет, потому что он боится мраморного клопа» и т.д. Но видео обращение доктора Е.О. Комаровского, меня рассмешило больше всего. Цитирую его слова; «Итальянские психиатры пишут, что они не успевают реагировать на все звонки и обращают ваше внимание на то, что в период самоизоляции, сидя в карантине, совершенно нормально если вы начинаете разговаривать с телевизором, стенами потолком, люстрой, но беспокоить психиатра надо тогда, когда стены начнут вам отвечать». Также 1 апреля я узнала, что в первую пятницу апреля, он выпадает на 3 число, каждая абхазская семья должна отметить курбаныхуа. Для этого необходимо вынести стол на улицу покрыть белой скатертью, и накрыть лепешками с сыром (акукуар), а также мацони и медом. Затем надо обратиться к всевышнему с молитвами о спасении народа Абхазии и всего человечества. Я не считаю это лишним всевышнему и собираюсь совершить ритуал.

Со стародавних времен в Абхазии всегда были веселые балагуры, шутники и рассказчики, которые в свою очередь веселили народ остроумными шутками. Удавшейся шутка считалась, если слушатель не сразу мог понять ее смысла, только лишь спустя некоторое время. Шутники не говорили все что им взбредет в голову. Ведь шутка может не только рассмешить человека, но и обидеть. Шутили даже в самые тяжелые времена. Так как смех продлевает жизнь. Уверена, что в день смеха шутки и розыгрыши привнесли в вашу жизнь нотки позитива, а некоторые их них стали и поучительными. Так что не унывайте, во что бы то не стало всегда улыбайтесь!

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», по Гагрскому району

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», по Гагрскому району