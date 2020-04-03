МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

В первый же день карантина и.о. главы Администрации Гагрского района Владимир Джения, председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба, главный санитарный врач Геннадий Званбая, через СМИ сделали обращение к населению с просьбой строго соблюдать рекомендации главной санитарной службы — не выходить из дома без острой необходимости – только в продовольственные магазины и аптеки. Все остальные дела отложить на более спокойное время. На карантин ушли работники гос.учреждений, организаций района. Свою работу они выполняют удаленно.

В целях защиты населения города Гагра от проникновения коронавирусной инфекции, в местной администрации, также была создана комиссия, в составе представителей аппарата администрации и сотрудников УВД гагрского района, для проведения рейдовых мероприятий по закрытию объектов общественного питания, бытового обслуживания населения и мест массового скопления людей. Так проверки прошли в черте города. Объекты общепита уже приостановили свою работу, на рынке открыты лишь лавки с продуктами питания. Что же касается объектов санаторно-курортного комплекса, то и они не принимает постояльцев. По словам ген. директора санатория «Амра» Елены Клименко как только вышел приказ, персонал был уведомлен об этом. Им были выданы средства защиты и дезинфекций. Была проведена дезинфекция в помещениях и обработка предметов спиртосодержащими средствами. Прием гостей закрыт и прием заявок приостановлен до следующих указаний. Сейчас в санатории продолжают оставаться только 13 человек, которые должны выехать в ближайшие дни. «В первые дни карантина появилось информация, о якобы заселившихся в санатории отдыхающих в количестве 200 – 300 человек. Это не соответствует никакой действительности» – подчеркнула Елена Клименко. В санатории закрыта вся инфраструктура, медицинский центр, ресторан. Также закрыты и санатории им. Челюскенцева, отели «Сан Палас», «Алекс», «Абхазия», «Санмарина» и ряд других.

В поселке Бзыпта Гагрского района была проведена дезинфекция подъездов многоэтажных домов, подходов к магазинам, к другим объектам, а также главной дороги и многих улиц. Проведение дезинфекции стало возможным благодаря, оказанной помощи со стороны дирекции оптовой базы «Конти опт», расположенной в пос. Бзыпта. Данной фирмой для этих работ было выделено 500 литров хлор раствора.

В условиях чрезвычайного положения, в целях минимизировать передвижение автолюбителей, на посту ГАИ села Багрипш (Холодная речка) Гагрского района установлен кордон. Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов и медики Гагрской ЦРБ. Измеряется температура всех, проезжающих этот участок, водителей и пассажиров.

Администрация Гагрского района и Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции информируют население о том, что в городе Гагра и Гагрском районе по состоянию на 2 апреля 2020 года заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», по Гагрскому району

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», по Гагрскому району