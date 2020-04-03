ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ: НЕ ХВАТАЕТ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Директор государственного Дома-интерната для престарелых и инвалидов Абхазии Анна Кварчия рассказала о том, как чувствуют себя их подопечные во время карантина.

Как сообщила Анна Кварчия, карантин в Доме-интернате объявлен еще с 5 февраля, в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ, и сейчас этот режим продлен. «Ограничен доступ посетителей, не пускаем наших подопечных в город. Даже во двор не разрешаем выходить, так как мы находимся рядом с инфекционной больницей, забора нет и не хотим рисковать. Они выходят только на балкон. Персонал носит маски, внутри помещений проводится дезинфекция. Для профилактики даём престарелым аскорбиновые таблетки. Добавили в рацион чеснок и лимоны», – сказала она. Тем не менее, Анна Кварчия отметила, что в учреждении не хватает медицинских масок: «Сотрудники шьют маски сами из подручных материалов».

«Конечно, такой режим не нравится подопечным, но что поделать, под угрозой их жизнь! Все они – люди преклонного возраста, наиболее подверженные инфицированию короновирусом, как говорится, входят в группу риска. Стараемся делать все возможное для их безопасности. Пока обстановка у нас нормальная», – подытожила директор. В Доме-интернате проживают 50 человек, и самому старшему из них – 98 лет.

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс