ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ

Под председательством исполняющего обязанности Президента, премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось заседание Организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных инаугурации избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Как говорится в сообщении, участники совещания обсудили вопросы организации церемонии вступления избранного Президента Аслана Бжания в должность Президента.

При этом, Валерий Бганба отметил, что несмотря на эпидемиологическую угрозу и действующий режим ЧП, команда уже сегодня должна работать над проведением инаугурации в соответствии с нормами, закрепленными в Конституции.

Члены Оргкомитета рассмотрели проект программы церемонии, согласно которому мероприятие продлится 1 час, обсудили предварительный список приглашённых в узком составе, а также меры безопасности на месте проведения церемонии.

В соответствии с Конституционным законом церемония состоится 23 апреля в торжественном зале Администрации Президента Республики Абхазия.

Номер: 33Выпуск: 3911Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс