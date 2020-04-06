Март – месяц женский

Духовный подвиг Матушки Херувимы

«Человек, пришедший к нам от Бога» – так говорят о Матушке Херувиме, настоятельнице православного женского Свято-Троицкого монастыря Московской епархии на горе Бирцха в Сухумском районе. Она, основательница этой обители в лесном уголке Абхазии, объединила вокруг себя людей, которые всей душой стремились к молитве, были едины во Христе. Как и почему это получилось у Матушки, родившейся в богатой русской семье и в юности, несмотря на отчаянные протесты и резкое неприятие такого шага близкими людьми, избравшей монашеский путь? Путь крестный... И при всей строгости монастырского устава атмосфера здесь светлая и мирная. Высокая требовательность Матушки, произрастающая из ее неизбывной любви к спасающимся людям, принесла замечательные плоды.

При встрече с ней меня охватывает глубокое чувство восхищения перед богатством души матушки Херувимы. Доброта, чистота и нежность ее души не поддаются описанию. Она своей упорной работой сделала Божие Слово важнейшим оружием формирования духовной жизни. Матушка Херувима говорит:

– Одна из проблем современного общества – неумение любить. Причиной этого является нарушение духовных законов, что калечит душу и ведет общество к деградации. Именно из любви человек становится способен на жертвенное служение другому, на терпение всех горестей и неприятностей. Любовь и умение любить – это высший дар, данный человеку Богом. Человек, который научился любить и правильно жертвовать собой будет счастлив при любых обстоятельствах. Мы пытаемся понять, почему столько скорбей и бед в нашей жизни, что происходит с современным обществом. А ответ дан в Евангелии: по причине беззакония во многих охладеет любовь. Нам важно знать, понимать, соблюдать духовные законы и научить им детей. Каждый из нас, на своем месте должен делать для этого все возможное.

В монастыре мало сестер, они стараются ограничиваться самыми необходимыми работами. Сестры несут послушания в церкви, на клиросе, на кухне, в трапезной, исполняют различные хозяйственные работы, пишут статьи для монастырского сайта. Весной и летом к этим работам добавляется сад и огород. Есть небольшая библиотека. Материальные средства в монастыре ограничены, поэтому книжный фонд пополняется не так быстро, как хотелось бы. При возможности что-то покупают, часто им дарят книги. Библиотека должна быть и должна быть с хорошей духовной и, частично, исторической литературой.

– Сестры должны понять, что игуменья живет не для себя, – продолжает матушка Херувима. – Когда мне позвонили и сказали, что принято решение о назначении меня на должность настоятельницы, я поняла, что моя личная жизнь закончена. Но одно - желание и намерение, и другое – реальная жизнь. Очень важен собственный внутренний подвиг: отказ от своего «я» ради сестричества. По словам Спасителя, кто хочет быть первым, должен стать всем рабом. Такой должна быть настоятельница. Как это применить на практике, мне трудно сказать. Сестры должны увидеть и понять, что матушка им сопереживает. Зачастую, если есть внутренние проблемы, сестра может даже обижаться какое-то время на настоятельницу и не понимать её действий. Но дело настоятельницы – терпеливо, годами нести этот крест, чтобы, в конце концов, достучаться до сердца сестры. Бывают, конечно, очень сложные ситуации, потому что люди приходят в монастырь очень разные, с разным настроением и опытом жизни. Здесь должна быть любовь материнская и отцовская строгость одновременно.

Пока в монастырь приезжает немного паломников, но те, кто приехал раз и второй, хотят приехать ещё. Современный человек, если можно так сказать, изголодался по любви, ему не хватает тишины и тепла. На мой взгляд, монастырь должен способствовать умиротворению людей. Когда человек переступает порог монастыря, он должен чувствовать, что здесь другой мир, совершенно другое восприятие жизни.

Монастырь – это не трудовая артель, а духовная семья. Для духа же нет препятствий в немощи плоти. Самое главное, чтобы у настоятельницы был правильный подход к тем сестрам, которые имеют физическую немощь. В то же время и больная или престарелая сестра, поступая в обитель, должна понимать, что монастырь – это не дом-интернат, где её досмотрят, а место молитвенного подвига.

– Однако мир проникает в монастырь сегодня, – сетует матушка Херувима. – Как этому противостоять? Мир вторгается в обитель под самыми благовидными предлогами: удобство в решении хозяйственных вопросов с помощью современных информационных технологий, быстрая связь по мобильному телефону и так далее. Нам приходится часто ездить в город по необходимости. Почти у всех насельниц мобильные телефоны. Сестры уже привыкли пользоваться ими. Сейчас передо мной сложная задача: постепенно отучить сестер от использования тех современных технологий, которые не нужны нам. Думаю, что здесь резкие шаги допускать нельзя, потому что будет и внутренний протест, и может возникнуть желание тайно использовать тот же самый телефон. Поэтому нужна кропотливая работа с каждой сестрой.

Ещё одна проблема – мирское поведение в монастыре, употребление сленга. Я считаю, что насельницы обители должны быть примером не только христианского поведения, но и показывать образец чистой незасорённой речи. Если монастырь будет соответствовать своему назначению, если в нём будет налажена духовная жизнь, если главным делом для каждой сестры станет духовное совершенствование, то опасности обмирщения не будет.

Так отзываются о матушке Херувиме её чада и прихожане:

– Юлия Кетия – педагог высшей категории Горской средней школы №10 г. Сухум:

– Большим авторитетом для меня является Матушка Херувима. Я часто бываю в монастыре в праздники и смотрю, как она, не жалея и не щадя себя, полностью отдает себя служению Церкви. Какой огромной энергией она обладает, и какой неугасимой верой! А ведь она еще и чуть ли не каждый день народ принимает, решает сложнейшие вопросы мирской жизни, такие дела делает! И Господь Бог помогает ей. Нет человеку ничего невозможного с помощью Божией! – в этом зримо убеждаешься, смотря на Матушку. Можно спастись. Едешь к ней для того, чтобы попросить помощи и чтобы ощутить ее на себе! Обращаешься к ней. Чувствуешь трепет перед ней. Тем не менее, явственно ощущаешь её близость. Как часто мы молимся, но при этом думаем, что Бог и святые где-то далеко, слышат ли они наши молитвы, отзовутся ли... А они слышат, лишь бы ты только с верой к ним обратился. И вот когда так молишься, душа наполняется великой радостью.

– Аннета Шамба – врач-стоматолог:

– Многие обращаются к Матушке Херувиме с житейскими тяготами. С духовными реже. У каждого свои проблемы, свой крест. Она часто говорит священникам храма: «Не спешите дать совет. Лучше попросите, чтобы этот человек еще и на следующий день подошел после Литургии». Помолишься Богу, чтобы Он вразумил о том, что сказать просящему. И когда после Литургии прихожанин снова задает вопрос, она уже подготовлена к этому и старается ответить. Ведь Матушка – врач духовный. И для неё очень важно – не навредить доверившемуся человеку.

– Тамара Лакрба – архитектор г.Сухум:

– Монастырь у матушки Херувимы – райский уголок. Его территория и окрестности благоухают ароматами цветников, фруктовых и цитрусовых садов, пчелиных пасек. Любовь матушки Херувимы к природе – это славословие Богу за Его дары. Природу она ощущает, как прикосновение к Божественной красоте. Она переживает то, о чем говорил старец: все кругом нас – это отпечаток Божией любви. Красота природы – это малая любовь, которая ведет к любви великой, ко Христу. Такое отношение к жизни матушка передала всем нам. Она постоянно укрепляет и своих сестер, и нас, её чад, чтобы мы хранили ревность и не боялись выбирать трудное, а не легкое, работу, а не отдых, жертвовали собой, а не предъявляли требования и настаивали на своих правах.

***

Матушка Херувима сказала: «Как нам узнать волю Божью? Господь всегда отвечает тремя способами: да, нет, подожди. Да – я сделаю то, чего ты просишь, нет – тебе сейчас это не нужно, и подожди, пока ещё не пришло время. Этими тремя способами всегда Господь отвечает. Каждый человек на земле хотел любить и быть любимым. Но нет в мире магазина, в котором можно купить килограмм любви к Богу, килограмм любви к ближнему? У кого есть любовь, тот имеет Господа в себе. Где есть любовь – ошибки уменьшаются. А где нет любви, даже добродетели другого становятся недостатками. Я желаю всему народу Абхазии не утратить веру в Бога, не утратить любовь к ближнему, сохранить свою самобытность, древнюю культуру и национальное наследие, созидать, любить и уважать друг друга по заповедям Христа.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ