БЫТЬ ОДНИМ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ – НЕ ПРОСТО

Российскому дипломату Сергею Лаврову – 70!

То, чем я хочу начать этот материал, возможно, кое-кто из читателей припомнит (я коротко, но писала об этом), однако, сказать об этом еще раз, уверена, не грешно. Во-первых, само событие – огромной значимости, важности, не теряющее своей актуальности и сегодня. Во-вторых, почти в каждом журналистском блокноте всегда есть пара еще «неразгаданных» (издержки почерка) фраз и фактов, и их надо высветить и озвучить. А в-третьих, это – желание напомнить не только об этом событии, а это – один из очень многих эпизодов абхазо-российских отношений, но и о человеке, с которым это конкретно связано, человеке, очень много сделавшем для укрепления независимости Республики Абхазия после ее признания Россией, а также для признания суверенитета нашей республики другими странами мира. И это – министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров, и у него юбилей – 70 лет.

Речь же пойдет о 2-м сентября 2008 года. Это был 8-й день признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия (26 августа), и в Стамбул для встречи с руководством абхазской диаспоры прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Мне посчастливилось (другое определение не подходит) присутствовать на этой встрече. Абхазскую сторону представляли Ирфан Аргун, Бедис Кварацхелия, Ардашан Бганба, Полномочный Представитель Абхазии в Турции Владимир Авидзба. Желание принять участие в этой беседе изъявили и руководители черкесской диаспоры (черкесами в Турции называют представителей всех северокавказских народов). Российские дипломаты не возражали. Встреча проходила в гостеприимном и роскошном здании Генерального консульства России в Стамбуле (оно построено на берегу пролива Босфор еще при русской царице Екатерине II).

Не скрою, настроение участников встречи было неоднозначным (ранее на этом я внимание читателей нашей газеты не акцентировала). В ожидании ее начала абхазские представители были в приподнятом настроении, с удовольствием вспоминали детали «ночи торжества» – так назвали ночь с 26 на 27 августа 2008-го, когда после полученного известия о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия, на улицах Стамбула началось безудержное веселье, празднество, песни, флаги Абхазии и России, беспрерывные сигналы мчащихся автомашин. А вот черкесские представители вели себя иначе: некоторые беспрерывно курили, другие нервно вышагивали по саду, в их достаточно возбужденной речи слышалось «Руссия! Руссия!» (так по-турецки Россия). Из того, что мне переводили с турецкого на русский, было ясно, что не все нынешние турецкие черкесы удовлетворены тем, что именно Россия признала независимость Абхазии, по мнению некоторых из них, России не надо вмешиваться в дела Абхазии, Северного Кавказа. Естественно, такой настрой некоторых участников встречи, не мог не волновать абхазских представителей и меня в том числе. Однако, многое изменилось, когда все устроились за одним столом переговоров и слово взял российский министр Сергей Лавров. Я не только слушала его, я смотрела на участников беседы. Лица у многих менялись на глазах, недовольство отступало, появлялся неподдельный интерес. (Переводчик с турецкого работал очень профессионально). Сергей Викторович, объясняя позицию Российской Федерации, подчеркивал, что никто не собирается ущемить суверенитет Абхазии, наоборот, стране будет оказана помощь в укреплении ее самостоятельности, безопасности, в ведении международных переговоров, в обеспечении признания ее суверенитета и другими странами мира. (Сегодня, 12 лет спустя после этого разговора, мы констатируем: слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, произносимые им от имени России, с последующими ее действиями не разошлись).

В беседе Сергей Викторович не отступал от протокола дипломатического общения, но одновременно предлагал собеседникам шутливые отступления, остроумные сравнения, и этим разряжал напряженную обстановку, которую он, конечно же, сразу почувствовал. В то же время он оставался предельно корректным, сохранял дистанцию, подчеркивал возложенную на него ответственность. Почти часовая встреча-беседа завершилась ко всеобщему удовлетворению позитивным настроем всех ее участников.

Отдельно состоялась беседа Сергея Лаврова с Полпредом Владимиром Авидзба. Российского министра иностранных дел интересовало настроение абхазской диаспоры в Турции, пути решения проблемы возвращения махаджиров на историческую родину, он останавился на конкретных направлениях, которые будут служить дальнейшему развитию и укреплению российско-абхазских отношений. Лавров проинформировал, что уже подготовлены проекты Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и Договор вскоре должен быть подписан обеими сторонами: Россией и Абхазией. (9 сентября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии – Сергея Лаврова, Сергея Шамба и Мурата Джиоева. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и обеими признанными ею республиками – установлены. Тексты двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи согласованы и готовы к подписанию на высшем уровне. Особое внимание в них уделяется вопросам обеспечения безопасности каждой из сторон).

После завершения беседы с Лавровым, Авидзба, делясь впечатлениями о ней, сказал, что его поразила информированность российского министра о состоянии дел в Абхазии, очень тронуло его личное желание видеть Абхазию свободной и счастливой и подбодрили слова об искреннем стремлении Российской Федерации всемерно содействовать этому. «Я был более чем приятно удивлен, – особо акцентировал Авидзба, – что, представляя такую огромную и великую державу как Россия, обсуждая проблемы такой маленькой страны как Абхазия, Сергей Викторович даже намеком не оттенил нашу разницу. Это – талант истинного дипломата и политика. Все было на равных. Это приятно, но такое доверие обязывает нас ко многому».

Уже 14 сентября того же 2008-го Сергей Лавров прибыл в Абхазию. Он стал первым большим российским государственным деятелем, посетившим суверенную Республику Абхазия, чью независимость признала Российская Федерация. В аэропорту Сухума, именно там приземлился самолет министра, Сергея Викторовича встречали представители абхазской общественности во главе с Президентом Сергеем Багапш. Состоялись интересные для обеих сторон обсуждения.

В один из визитов Сергея Лаврова в Абхазию мне довелось с группой сопровождавших лиц в течение целого дня наблюдать его общение с представителями разных организаций. Лавров побывал на встрече с российскими военными, поговорил с представителями русской общины в Абхазии, встретился со студентами Абхазского госуниверситета. Аудитории, как видим, самые разные. Но везде – непринужденность, общительность, умение наладить диалог, найти «болевые точки», дать конкретный и полезный совет.

В Абхазии хорошо помнят и пребывание Сергея Лаврова в республике в апреле 2017г. Российский министр иностранных дел 18 числа участвуя в официальной церемонии открыл новый комплекс Посольства России в Абхазии. А на другой день Сергей Викторович в парке Боевой славы почтил память погибших в Отечественной войне народа Абхазии, а потом как настоящий сухумчанин с удовольствием прогулялся по городской набережной, выпил чашечку крепкого и ароматного кофе на знаменитой «Брехаловке», а вечером побывал на спектакле в Русдраме.

В Москве Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации работает в плотном контакте с разными департаментами Министерства иностранных дел РФ. Периодически происходят и встречи министра С. Лаврова с министром иностранных дел Абхазии, в которых обязательно участвует Посол РА в РФ Игорь Ахба. Во время бесед всегда затрагивается круг самых актуальных для Абхазии проблем, а также вопросы стратегического партнерства. Беседы носят очень деловой конструктивный характер, но им совершенно не чужд и дружественный настрой. Как правило завершаются переговоры изысканным обедом, на котором в непринужденной обстановке зачастую продолжается обсуждение вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. Эти встречи проходят в Доме приемов МИД РФ, особняке, который заслуживает отдельного внимания. Это усадьба семьи известного российского промышленника Саввы Морозова, считается шедевром архитектурного московского модерна, построена в 1898 году. С 1938г. является Домом приемов МИД. Здесь часто организуются различные мероприятия, гостями которых бывают дипломаты посольств разных стран, аккредитованных в России. Чаще всего это презентации субъектов РФ – регионов, областей; пасхальные приемы – на них приглашаются христианские послы, другие мероприятия.

Организацией таких встреч занимается ДСПО – Департамент МИД РФ по связям с субъектами, парламентариями и общественными объединениями. А директором этого Департамента является хорошо известный в Абхазии, первый Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Вячеславович Григорьев. Участниками этих мероприятий бывает Посол Абхазии в РФ Игорь Ахба или замещающие его дипломаты. Абхазский Посол в одной из бесед говорил, что его коллеги из разных стран уверенно считают, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров входит в число самых сильных дипломатов мира. Многие высказывания главы российского МИД его коллеги берут на вооружение, многие становятся цитатами. К примеру, популярным и используемым стало сказанное Лавровым в одном из интервью: «ООН создавалась не для того, чтобы на земле был рай, а чтобы в мире не наступил ад».

Деятельность министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова оценена руководством страны очень высоко. У него много самых разных благодарностей и Почетных грамот. Он – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (все 4 степени) и обладатель ордена Почета, которым награждают за заслуги перед государством, большой вклад в проведение внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Сергей Лавров обладатель 38 почетных званий, конфессиональных, региональных и иностранных наград. А за стихи Сергей Викторович получил премию Союза писателей России.

С 21 марта нынешнего года Сергей Лавров – Герой Труда. Президент России Владимир Путин издал соответствующий Указ.

А мы в Абхазии очень рады, что выдающийся дипломат не раз бывал в нашей республике, хорошо знает ее проблемы и принимает самые различные меры для их решения, для дальнейшего развития нашей страны.

Мы поздравляем Сергея Викторовича с 70-летием, желаем ему крепкого здоровья, традиционного абхазского долголетия и много сил для того, чтобы, как сказал он сам, «в мире не наступил ад».

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 32Выпуск: 3912Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА