«ПЕТЛЯ АНАКОНДЫ»

(Или, почему надо ввести военное положение)

Я не против международных организаций, при условии, что они не «с двойным дном», и не «Друзья Грузии». Только не видно таковых, даже на горизонте. А те, что есть. Они давно служат Пентагону, приезжая к нам из Грузии с благословения ряда стран НАТО во главе США. Для продвижения своих геополитических интересов. Вернуть влияние Грузии над Абхазией. Чтобы вскоре установить тотальный контроль над территорией Абхазии. Пусть даже с полностью уничтоженным населением. Что уже не раз пытались сделать с абхазским народом. А теперь такая участь может ожидать кого угодно. Особенно на постсоветском пространстве.

Это составная часть плана США – «ПЕТЛЯ АНАКОНДЫ» – по удушению России вместе с её нынешними союзниками, вслед за разрушением Варшавского Договора и распада СССР. Происходит сужение кольца, состоящего из американских военных баз, опорных пунктов, логистических центров и т.д. Ту же задачу решают посредством военных биолабораторий. Где разрабатываются различные виды биологического оружия (БО). В том числе и токсинного. Носителями которых могут быть любые живые организмы, лекарства, вакцины, средства дезинфекции. Даже безобидные на первый взгляд семена для производства сельскохозяйственных культур. Всевозможные химические добавки в продукты питания, особенного детского. Так продуктовые магазины давно превращены в самую широкую сеть распространения опасных ядохимикатов в пище человека.

Факты применения БО исподтишка, как и возросшие угрозы военного удара запрещенными средствами в большем масштабе, очевидны. Поэтому в Грузии они построили больницы, бетонные автодороги повышенной прочности, порты и многое другое из категории двойного назначения. Оперативно восстановили всю военную инфраструктуру после войны 2008 года. Ставят опыты на людях. Изучают гаплогруппу и гаплотипы крови абхазов приезжающих на лечение в Грузию. В том числе 111-маркерных гаплотипов. Как и особенности крови абхазок. Под прикрытием генеалогических ДНК – тестов. Всё для разработки серии боевых этнически направленных и других видов БО массового поражения.

Такую специфическую информацию особенностей крови, американцы собирали тщательно. Везде где был доступ. В том числе в Китае, России, ЕС, Турции, Грузии, на Украине. Чтобы иметь в рукаве мощный и непреодолимый аргумент безропотного подчинения воле США. Глобальной неоколонизации. Для этого в Абхазии, как и во многих странах мира, десятилетиями завуалированно формируется подотчетное «Друзьям Грузии» растущее число прозападных псевдолибералов, не видящих угрозы в «международных организациях», их «гуманитарных программах». Уже только поэтому, как минимум, не сопротивляющихся такому внешнему воздействию и грубому вмешательству во внутренние дела государства.

Теперь, когда весь мир находится в новой реальности, в любой момент может произойти атака биологическим оружием массового поражения. Возможно, под прикрытием «пандемии». Потом пойди разберись, кто и чем нанёс удар, и против кого. Это лишь один из уготованных сценариев, которые мы должны пресечь на корню. Этим и обусловлена необходимость срочно выслать из Абхазии все международные организации, не признающие независимость Абхазии. Запретить им въезд из Грузии до признания государственной независимости Республики Абхазия, равно как и до момента полной реализации положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Которую именно США блокируют с 2001 года.

Иначе, нет к ним всем абсолютно никакого доверия! Ни одна из этих «гуманитарных миссий» публично не осуждает такую закрытость Вашингтона. Только благодаря тому, что Россия, Китай, другие страны, ведут борьбу против этого плана определенных кругов США – «ПЕТЛЯ АНАКОНДЫ», мир до сих пор не рухнул под ноги американских нацистов.

Чем скорее каждый внесёт свой вклад в эту ожесточённую схватку с каскадом фронтов, тем раньше будет восстановлена достойная человечества реальность! Иных ставок нет.

Даур АЧУГБА, политолог, историк

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, политолог, историк