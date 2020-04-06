ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ЧС НЕОБХОДИМО СВЕСТИ К МИНИМУМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВСЕГО БИЗНЕСА

В условиях пандемии, одной из важных проблем становится поиск выхода из экономического кризиса путем различных мер поддержки предпринимательства, от налоговых поступлений которого, зависит общая экономическая ситуация в республике.

– В Абхазии действуют ограничительные меры, введен режим чрезвычайной ситуации. Многие ведомства и предприятия вынуждены были изменить график работы, перейти на удаленку, в том числе и ТПП. В частности, сокращено время пребывания сотрудников на рабочих местах, деятельность осуществляется в соответствии с графиком, – констатировала президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что пандемия коронавируса нашла свое отражение на экспортно-импортных операциях. Если в самом начале, карантин незначительно повлиял на деятельность обсуживающихся в ТПП экспортеров, то на этой неделе ситуация изменилась в худшую сторону. Экспорт полностью приостановлен и большинство предприятий временно не работает.

– Сложившаяся ситуация наносит урон всем сферам предпринимательской деятельности, особенно малому и среднему бизнесу. Некоторые предприятия, обладая оборотными средствами, смогут минимизировать издержки, но полностью прекратить работу и продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам удастся не всем. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей становится сложно выполнять обязательства перед поставщиками, оплачивать арендную плату и др. В основном, сейчас работают продуктовые магазины и аптеки, спросом у населения пользуются только товары первой необходимости и медикаменты, – подчеркнула президент ТПП.

По ее мнению, сегодня не представляется возможном давать предварительную оценку экономическому ущербу от воздействия пандемии на бизнес Абхазии. Но если карантин будет продлен на более длительный срок, курортный сезон может стать провальным и это найдет существенное отражение как на государственном бюджете, так и на доходах населения республики.

– Продление карантина очень болезненно ударит по субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно по микробизнесу. У объекта с численностью сотрудников до 15 человек, как правило, нет никакой финансовой «подушки безопасности». Как производить выплату заработных плат сотрудникам частных компаний, если они не работают? Все это неблагоприятно скажется на финансовом положении предприятий, – считает Тамила Мерцхулава.

Особенно тяжелая ситуация будет по тем направлениям, деятельность которых ограничена – это спортивная индустрия, сфера общепита, курортная сфера. Вещевые магазины и бытовой техники, мебельные салоны тоже закрыты. То есть – больше всех страдает частный сектор. Как им помочь? Как быть с арендной платой помещений? Как оплачивать налоги?

В ТПП понимают, что у государства нет дополнительных средств для поддержания бизнеса. Поэтому здесь весьма положительно отнеслись к мерам которые предприняло руководство республики в отношении предпринимательства.

В частности, и.о президента Валерий Бганба подписал Декрет согласно которому, плательщики спецналога на отдельные виды деятельности, и налогоплательщики патентной системы налогообложения освобождены от уплаты указанных видов налогов с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Еще одним Постановлением, продлен срок предоставления Государственным таможенным комитетом РА отсрочки по уплате таможенных пошлин до 1 мая 2020 года.

Так же постановлением Кабинета министров от 31 марта 2020 года освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости, медикаменты и медицинские средства защиты.

– Безусловно, такие меры положительно повлияют на деятельность бизнеса, но этих мер недостаточно. На наш взгляд, необходимо учитывать весь бизнес, а не только отдельные сферы деятельности. На весь период действия режима Чрезвычайной ситуации, следует приостановить уплату всех таможенных и налоговых платежей, в том числе и отменить ввозной НДС, – считает Тамила Мерцхулава.

По мнению руководства ТПП, до момента прекращения действия режима ЧС, необходимо свести к минимуму налогообложение всего бизнеса, а не только для тех, кто еще работает и пока не испытывает материальные неудобства. Более того и после отмены ЧС следует продлить этот срок еще на один месяц, в целях реабилитации предпринимателей.

– Такой серьезный шаг со стороны государства продемонстрирует готовность в сложную минуту помочь тем, кто честно платил и платит налоги. На мой взгляд, было бы очень правильно и справедливо так сделать, – говорит президент ТПП.

Она отдельно подчеркнула, что несмотря на финансовые проблемы, предприниматели выступили с инициативой создания движения «Мы вместе», целью которого стала защита населения Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. На счету благотворительного фонда уже более 34 млн. рублей.

– Многие предприниматели независимо от того, продолжают они свою деятельность или нет, проявили свою гражданскую позицию и посчитали необходимым внести свой вклад в борьбу с пандемией. Каждый взнос делается с надеждой и желанием принести пользу своему народу и спасти чьи-то жизни. В сложное для Абхазии время, необходимо объединение всех усилий и сплочение общества в борьбе с общей проблемой, – резюмировала Тамила Мерцхулава.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА