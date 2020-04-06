УСТАНОВЛЕНЫ ПОСТЫ

Согласно приказу министра ВД РА Раули Смыр штабом МВД на период с 2 по 20 апреля текущего года, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения режима чрезвычайного положения, в г. Сухум организованы 4 поста, на которых задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухум, ОВД по Сухумскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

В сообщении уточняется, что дислокация выездных нарядов обозначена на пересечении ул. Ардзинба – Лакоба – Акиртава (Красный мост), пересечении ул. Аиааира – Харания – Адлейба (поворот на район Маяка), пересечения ул. Эшба – Гумистинская (поворот на Новый район), на посту ДПС ГАИ «Маяк» по ул. Братьев Эзугбая.

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс