ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ ВЫДАНЫ В СРОК И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба прокомментировал состояние финансовой системы в условиях чрезвычайного положения, введенного в целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

Джансух Нанба отметил, что с введением чрезвычайного положения в стране резко сократились поступления в бюджет, тем не менее Правительством РА, во главе с премьер-министром Валерием Бганба, оперативно предпринимаются меры по ликвидации сбоев и проблем.

Нанба подчеркнул: «Заработная плата и социальные выплаты гражданам будут выплачены в срок и в полном объеме. Безусловно, для этого нам пришлось переориентировать расходную часть бюджета. Исполняющим обязанности Президента даны четкие указания всем бюджетным организациям о невозможности принятия бюджетных денежных обязательств, ранее запланированных в их смете, которые не связаны с начислением и выплатой заработной платы и мероприятиями по борьбе с коронавирусом. Эта вынужденная мера, которая позволит нам консолидировать все имеющиеся финансовые ресурсы и направить их на первостепенные задачи».

Джансух Нанба рассказал о прогнозах развития событий: «Есть пессимистические, есть оптимистические сценарии. Если ситуация у нас закончится в течение одного-двух месяцев, то мы достаточно оперативно сможем отсрочить экономический спад и выйти из нее с минимальными потерями. Но, если пандемия затянется на более продолжительный период, то придется пересматривать бюджет на уровне законодательной власти, то есть, будут предложения по секвестрованию расходной части бюджета». При этом, министр отметил, что финансовую помощь Российской Федерации Абхазия получает в полном объеме, в установленные сроки.

Джансух Нанба от лица Правительства и от себя лично поблагодарил предпринимателей Абхазии за понимание ситуации: «Никто никого не обязывал и не заставлял. Это их инициатива, которая с нашей стороны была поддержана. Вся информация по поступлениям, по расходованию денег движения «Мы вместе» мы можем видеть онлайн, все прозрачно. И самое главное, это очень эффективные расходы, которые позволяют нашу систему здравоохранения обеспечить именно теми препаратами, аппаратами ИВЛ и другими медицинскими изделиями, которые необходимы сегодня. Уверен, что именно такие моменты нашей жизни дают основания полагать, что вместе мы справимся со всеми проблемами».

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс