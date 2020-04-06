КОММЕНТАРИЙ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

Врач-онколог, член оперативного штаба по защите населения РА от коронавирусной инфекции Батал Кация дал рекомендации по соблюдению карантина и рассказал о работе медицинских учреждений в режиме чрезвычайного положения.

Батал Кация поблагодарил людей за понимание и соблюдение режима самоизоляции: «Это действительно очень сложно. Но, учитывая, что происходит в соседних странах, режим самоизоляции дает свои плоды».

При этом, Кация предостерег людей, позволяющих себе нарушать режим самоизоляции и назвал признаки заболевания, при которых нужна госпитализация: «Поверьте, вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье окружающих вас людей. Если у вас есть повышенная температура, клинические признаки острого респираторного заболевания, нарушение дыхания, вы, в первую очередь, должны самоизолироваться. После этого, необходимо вызвать либо «скорую помощь», либо обратиться в колл-центр по номеру: 03-03. Вам нужна госпитализация только в том случае, если температура тела выше 38,5 градусов, есть одышка или если у вас был контакт с людьми, которые приехали из зоны заражения и находятся на карантине. Если хотя бы два пункта из перечисленных существуют, только тогда вы являетесь пациентом для госпитализации. Кроме того, если ваш возраст выше 65 лет, есть хронические заболевания, был инфаркт миокарда, наблюдаются хронический сахарный диабет, сердечная недостаточность, то есть, те факторы, которые могут осложнить заболевание, вы также являетесь потенциальным пациентом для госпитализации. Все остальные случаи – температура невысокая, кашель и так далее, подлежат режиму самоизоляции».

Кация рассказал о работе врачей в период объявленного чрезвычайного положения: «Все поликлиники, участковые врачи – на связи со своими пациентами в онлайн режиме, без перерыва и выходных. Граждане в Сухуме, с проявлениями острых респираторных заболеваний, должны обращаться в Сухумскую городскую поликлинику, ежедневно, до 8 часов вечера, без выходных. В случае необходимости, забор биоматериалов будет производиться там же. После 8 часов вечера Сухумская инфекционная больница принимает больных по согласованию со «скорой помощью» и колл-центром. Пациенты всех остальных районов должны обращаться либо в «скорую помощь», либо в поликлинику, в дневное время, без выходных. Также, формируются бригады, из числа младшего медицинского персонала, которые будут ездить и производить забор биологического материала, всем необходимым они сейчас доукомплектовываются. У кого окажутся показания для тестирования, эти тестирования будут проведены».

Кация подчеркнул: «Сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, это, в том числе, и ваша заслуга. Последняя такая вспышка пандемии в мире была примерно 100 лет назад. Естественно, все службы, которые должны сейчас координационно работать, очень сильно напряжены. Есть много нюансов, которые наш штаб решает круглосуточно, в ручном режиме. Хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников, волонтеров, которые подключились к этой огромной работе, ветеранов – они тоже пришли и готовы помочь. Неоценимую помощь оказывают руководители и сотрудники всех экстренных служб. Хочу поблагодарить людей за рубежом, которые переживают и хотят помочь нам – это и организации, и отдельные люди. Если мы вместе будем соблюдать вышеуказанные меры предосторожности, мы победим».

Номер: 34Выпуск: 3912Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс