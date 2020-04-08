МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 9 МАЯ?

Поскольку сейчас в мире, в том числе и в России, бушует коронавирус, многие люди интересуются, будет ли Парад 9 мая 2020 в Москве из-за коронавируса. На данный вопрос попытался ответить пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время также проводится обсуждение вопроса о переносе Парада к знаменательной дате на будущую осень, так как Правительство Российской Федерации надеется, что к тому времени удастся победить вирус.

О том, будет ли парад 9 мая 2020 в Москве из-за коронавируса, Дмитрий Песков отметил, что решение «сиюминутно» принимать власти не намерены, поскольку на данный момент точно оценить, насколько целесообразным будет перенос этого мероприятия, невозможно.

Он подчеркнул, что в случае проведение праздника подразумевает и большие финансовые затраты, поэтому этот вопрос находится на стадии проработки и точную информацию для СМИ власти предоставят чуть позднее.

В настоящее время подготовка к Параду 9 мая 2020 года в Москве проходит в запланированном режиме. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, на данный момент отклонений в графике не зафиксировано. Подготовку проходят как военные, которые будут принимать участие в торжестве, так и техника. По предварительным данным, в ее рядах произойдет пополнение, однако данная информация еще не подтверждена.

Весь дополнительный состав в обязательном порядке прошел медицинские занятия, на которых еще раз с участниками были обговорены меры по обеспечению безопасности собственного здоровья, а также здоровья близких людей. Все группы военных, участвующие в Параде Победы, постоянно проходят медосмотр, им три раза в день измеряют температуру.

Таким образом, в настоящее время точные данные относительно того, будет ли проведен Парад 9 мая в Москве 2020 года из-за коронавируса, отсутствуют. Власти будут принимать соответствующее решение по мере приближения знаменательной даты. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране ближе к этой дате. Приниматься решение будет согласно сложившимся обстоятельствам.

Номер: 35Выпуск: 3913Рубрика: обществоАвтор: Из интернета