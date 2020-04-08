РУКА ПОМОЩИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Штаб помощи Абхазии при Московской Абхазской Диаспоре (МАД) по предупреждению и борьбе с распространением вируса COVID-19.

Штаб помощи был создан 01.04.2020 г. распоряжением Председателя правления РОО «Московская Абхазская Диаспора» Бесланом Агрба.

Основная цель работы Штаба - поиск и приобретение медицинского оборудования, проведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов, осуществление закупочных процедур, оформление разрешительных документов на вывоз и организация доставки всего перечня необходимого, согласно списку, предоставленному Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Работа Штаба ведется во взаимодействии с представителями движения «Мы – Вместе» и в полной координации с Минздравом РА и Оперативным штабом РА по защите населения от коронавирусной инфекции.

В состав Штаба при Московской Абхазской Диаспоре включены:

1. Агрба Беслан Родионович – председатель правления МАД

2. Шакая Беслан Борисович – член правления МАД

3. Хагба Руслан Артемович – заместитель Председателя Правления

4. Даур Барганджия – исполнительный директор МАД

5. Барчан Инна Валерьевна – член правления МАД

6. Хашба Дмитрий Георгиевич – член правления МАД

7. Папба Нара Теймуразовна – координатор Московской абхазской диаспоры МАД

8. Кобахия Валерий Бесланович – член правления МАД.

Добровольцы в деятельности штаба:

Агрба Саид, Корсая Инал, Чкадуа Арина (верстка и дизайн информационных материалов).

Руководителем штаба помощи при МАД назначен Шакая Беслан Борисович.

Первостепенная задача Штаба – выработать механизм поиска и закупки качественного медицинского оборудования и средств личной защиты. Весь перечень необходимых принадлежностей на сегодняшний день является высоко-дефицитным, что вызывает немало сложностей в решении вопросов закупки. Сотрудники штаба в круглосуточном режиме и без выходных ведут переговоры и отрабатывают каналы поставок. Большую помощь штабу оказывает Ассоциация врачей Абхазии в г.Москва по вопросам закупаемого оборудования, консультируя и активно участвуя в его поиске, за что МАД выражает Ассоциации глубокую признательность.

Беслан Шакая, как руководитель Штаба, видит задачу непростой, но мотивация ее выполнения крайне высока: «Давайте подумаем о наших родственниках, о детях, в которых наше будущее, о старших, кто дал нам жизнь. Московская Абхазская Диаспора выражает глубокую надежду на то, что эта благотворительная акция найдет отклик в сердцах каждого неравнодушного к судьбе Абхазии».

Кроме того, одной из функций Штаба является мобилизация финансовых ресурсов и информационное сопровождение деятельности команды Штаба.

На текущий момент, 06.04.2020г., силами членов МАД было собрано 6 981 000 рублей. Эта сумма, совокупно с денежными средствами, привлеченными движением «Мы - Вместе» в размере 42 715 000, обеспечила возможность приобретения большой партии необходимого медицинского оборудования – тест-системы ПЦР, электрокардиографы, пульсоксиметры, дефибрилляторы, вакуумные аспираторы, комплекты защиты, защитные очки, перчатки, медицинские и респираторные маски, а также 21 аппарат ИВЛ.

Весь перечень гуманитарного груза будет закуплен и направлен в адрес Минздрава РА для доукомплектации больниц, в первую очередь, аппаратами ИВЛ и другими необходимыми комплектующими, а также средствами личной защиты для медицинского персонала.

Особенную важность в списке поставки имеют те расходные материалы, которые предназначены для проведения профилактических работ по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Пресс-служба МАД

Номер: 35Выпуск: 3913Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба МАД