СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГАГРСКОГО РАЙОНА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРОШЛО В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ВО ВТОРНИК 7 АПРЕЛЯ

Решение о введении в Гагрском районе комендантского часа обсуждался, но не был принят, рассказал в интервью радио Sputnik член Координационного штаба по борьбе с коронавирусом Рауль Лолуа.

По его словам, на совещании, где присутствовал и министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр, было решено установить кордоны у въезда в Гагру.

Рауль Лолуа также отметил, что в двухподъездной многоэтажке, где проживает заразившийся коронавирусом мужчина, всего живут около 100 человек. Все они соблюдают жесткий режим самоизоляции.

«Прямых контактов у гражданина было не так много, косвенных больше. Они все были установлены, они находятся на карантине и все на связи. Паники пока не наблюдается, нужно рассчитывать на сознательность этих людей», – объяснил он.

В ходе совещания обсуждался вопрос обеспечения людей, находящихся в изоляции, продуктами питания.

«Никто не оставит людей в такой ситуации, что они даже себе хлеб не смогут купить», – добавил Р.Лолуа.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии был выявлен в Гагре, больной госпитализирован в больницу Гудауты. Пациент прибыл из города Москвы, где был в командировке.

В настоящее время, как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, он находится в удовлетворительном состоянии. Государственная эпидемиологическая служба отслеживает контакты заболевшего.

Номер: 35Выпуск: 3913Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия