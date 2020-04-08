РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В АБХАЗИЮ ГРАЖДАН

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором представители Штаба обсудили итоги прошедшей недели в режиме Чрезвычайного положения.

Открывая совещание, Валерий Бганба сказал: «С момента введения режима Чрезвычайного положения в стране прошла неделя. За этот период соответствующими службами и структурами была проделана необходимая работа по защите населения от коронавирусной инфекции. По некоторым направлениям работа чёткая и слаженная, кое-где есть пробелы и меры необходимо усилить.

Особое внимание сегодня хотел бы уделить вопросам режима работы КПП «Псоу» и мер, применяемых в отношении граждан, пересекающих абхазо-российскую границу. В основном, конечно, это – российские военнослужащие и их родственники».

Представители Штаба заслушали отчёт министра здравоохранения и социального обеспечения о готовности принимать больных, заражённых COVID-2019, о полученной и ожидаемой в ближайшей перспективе гуманитарной помощи и др.

«За всё время было проведено 86 исследований по выявлению коронавируса, из них 4 с сомнительными результатами прошли повторное исследование. Все результаты отрицательные. В ближайшие дни Министерство здравоохранения должно получить еще 600 тестов», – проинформировал Тамаз Цахнакия.

Министр иностранных дел Даур Кове также сообщил, что по линии международных организаций также поступает помощь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Абхазии. К примеру, ПРООН готовы выделить существенную сумму на реализацию абхазским отделением ПРООН программ по защите населения от коронавирусной инфекции.

Кове подчеркнул, что средства ПРООН не поступают на счета государственных организаций Абхазии, реализация программ осуществляется ПРООН при тесном взаимодействии с Минздравсоцобеспечения.

Обсуждая эффективность работы медиков на постах ГАИ, Валерий Бганба поручил главе МВД усилить вечерние патрули по городу, с целью минимизации передвижения граждан без обоснованных причин, как и требует режим ЧП.

Подводя итоги совещания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба поручил подготовить Распоряжение об обязательной изоляции въезжающих в Абхазию граждан.

Номер: 35Выпуск: 3913Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс