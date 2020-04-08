ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемая Валентина Ивановна!

Примите искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали Вам почет и уважение. На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа.

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В этот замечательный день хочу пожелать Вам, уважаемая Валентина Ивановна, здоровья, счастья, благополучия и успехов на высоком государственном посту».

***

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление с днем рождения Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

«Уважаемая Валентина Ивановна!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Вы, как опытный политик и яркий руководитель вносите большой вклад в решение задач, стоящих перед Российским государством, делаете все возможное для продвижения его интересов.

Мы высоко ценим Ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выражаем уверенность, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации на благо народов наших стран.

Желаем Вам, уважаемая Валентина Ивановна, счастья, благополучия и успехов в Вашей многогранной деятельности», – говорится в поздравлении.

Номер: 35Выпуск: 3913Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс