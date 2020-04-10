ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Амиран Рафетович Гамгия – телережиссер, оператор, организатор телевидения.

В период работы на Абхазском ТВ он проявил высокий профессионализм, внёс значительный вклад в повышение художественного уровня информационных и литературно-драматических программ. Был автором и соавтором популярных циклов «Асабша», «Ажьа». В качестве режиссера участвовал в создании цикла теле новелл по мотивам произведений М. Лакрба. Являлся главным режиссером фильма «Добровольцы».

Во время трагических Июльских событий 1989 г. и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. сыграл значительную роль в обеспечении информационного прорыва. 18 января 1993 г. над высокогорным селом Сакен Гульрипшского района, грузинской стороной был сбит российский самолет, совершавший рейс с гуманитарным грузом муки в блокадный Ткуарчал. Сотрудники Абхазской телерадиовещательной кампании режиссер Амиран Гамгия, Слава Сакания, Ахра Акаба и украинский фотокорреспондент Владимир Персиянов были взяты в заложники.

Мужественно пережив грузинский плен, А. Р. Гамгия продолжил активную работу Абхазом телевидении, внес неоценимый вклад в его дальнейшее развитие.

Амиран Рафетович Гамгия награждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени, медалью «За отвагу».

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Из книги