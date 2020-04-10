ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Мушни Хумсаевич Хварцкия – ученый-археолог, военачальник, командир Гумистинского оборонного рубежа, Герой Абхазии.

Он принимал активное участие в Национально-освободительном движении абхазского народа, член правления Народного форума Абхазии, стоял у истоков создания Национальной гвардии, принимал активное участие в формировании первых воинских подразделений РА, являлся заместителем командира Агудзерского батальона по работе с личным составом.

14 августа 1992 года М.Х. Хварцкия со своими друзьями принял бой на Красном мосту. Затем он становится командиром отдельного батальона специального назначения. Наверное, не было ни одной боевой операции во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. где бы он не принимал участие. Здесь и проявились его незаурядные качества, организаторские способности, стойкость и героизм.

Участвовал в боевых вылазках через р.Гумиста. Будучи командиром Гумистинского оборонного рубежа, он занимался не только его укреплением, но и созданием мощной обороны, известной затем как Гумистинский фронт. В самом начале войны под его командованием было остановлено крупномасштабное наступление противника на Гумистинском фронте. Кроме того, лично принимал участие в действиях специальной группы, сформированной им для вылазок в тыл врага.

После Гагрской операции был направлен в Восточный регион в должности представителя Генштаба Вооружённых Сил РА по Очамчырско-Ткуарчалскому направлению. Его вылазки на позиции противника на Восточном фронте наводили ужас, сеяли панику в стане врага Здесь он стал одним из организаторов освобождения с.Кочара, имевшего стратегическое значение (29-30.11.1992). Геройски погиб в с.Цхинцкар (Лашкиндар) при отражении атаки противника.

Верил в будущее Абхазии и не раз говорил: «Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими, на качественном новом уровне».

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Из книги