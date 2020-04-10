ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Теймураз Расимович Чамагуа – актёр театра, заслуженный артист Республики Абхазия, Окончил Тбилисский театральный институт имени Ш. Руставели, начал работать актером Абхазского государственного драматического театра им.С.Я. Чанба.

Сегодня он один из ведущих актёров абхазского театра и принадлежит к той плеяде профессиональных актеров, которая в 70-е годы прошлого века пришла на большую абхазскую сцену.

В 80-е им сыграны были роли в спектаклях, ставших этапными в истории абхазского театра: Принц Сехизмундо – «Жизнь есть сон» П. Кальдерона; Кассио-»Юлий Цезарь» У. Шекспира; Тита Нани – «Кьоджинские перепалки» К. Гольдони (реж. В. Кове) и др. С большим мастерством им были исполнены роли в спектаклях по произведениям как абхазских классиков Б. Шинкуба, 11 Тарба, так и всемирно известных драматургов Шекспира, Кальдерона, Гольдони и других. Благодаря сочетанию романтического начала, лёгкой иронии и душевной открытости, распахнутой внутреннего «я» своего героя, образы, созданные им, сыграли определённую роль в становлении нового стиля в абхазском театральном искусстве.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Теймураз Расимович Чамагуа встал на защиту Родины, после окончания войны он вернулся в театр и сегодня выступает на сцене.

В 2015г. Чамагуа Теймураз Расимович за крупные достижения и заслуги и деятельности на благо нашего народа и государства был награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Из книги