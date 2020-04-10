ОНИ СВОЕ... ПОБЕДОЮ... СКАЗАЛИ

Переписывание истории – рейдерский захват мышления.

А тот народ, он верил, что пойдя на смерть,

Они пробудят в ком-то справедливость!

Им разве так легко было мучения терпеть

И намертво в себе давить трусливость?

И ради Будущего Светлого страны,

Себя самих в войне похоронили!!!

Ну и каким же будущим уж мы

Героев наших наградили???

Эти строки из достаточно жесткого, сильного и актуального в сегодняшних реалиях стихотворения. 75 лет прошло с того великого мая. Уже подросло не одно поколение детей. Меняется все: время, мода, интересы… Одно остается неизменным – правда. Однако в последние годы и на эту правду пытаются посягнуть – переписывается история.

Рассуждать об этом может каждый, вспоминать

Нам, видно, не дано до той поры понять –

Что есть война, на ней не побывавший…

Старшее поколение бесспорно и безоговорочно верит в ту историю, которую они изучали в советских школах, слышали из рассказов родителей, которые воочию видели события тех лет. Однако, не все так просто оказалось. Человек становится больше похож на время, в котором живет, чем на родителей. Не все молодые люди верят в то что изучали в школе. 21 век изменил мышление многих. Вот одна знакомая сказала мне: «Ты своими глазами видела войну в 1941-1945гг.? А может ты видела как германские войска напали на СССР? Нет? Вот и я не видела. И не собираюсь утверждать то, в чем не уверенна. О войне мы знаем из учебников составленных в странах постсоветского пространства. Нам нужно изучить и мнение противоположной стороны и непредвзято сделать выбор. Только тогда мы сможем увидеть правду. Я приведу наглядный пример: в Грузинских школах детей учат тому, что Абхазия это Грузия и войну в 1992 году спровоцировали мы – абхазы. Но это ведь не так. Однако грузинские школьники верят в то, что им преподают».

Поначалу ее слова ввели меня в ступор. Я оспаривала, приводила доводы, ругалась. А потом поняла, что ее личное мнение, сложилось под давлением сетевого социума. Влияние телевизора, интернета, других цифровых коммуникаций на мировоззрение человека колоссально. Страшно, то, что это мышление словно чума разноситься по всему миру, поражая людей, и чума передается устным путем от человека к человеку, а вакцины от заразы нет. Касалось о Великой отечественной войне сказано, написано, показано не мало. Да и еще живы ветераны которые добывали нам победу. Но что пошло не так? Что так масштабно изменило подсознание некоторых людей и как это изменить если слова никто не забыт и ничто не забыто для некоторых уже приобретает иной смысл? Я все же надеюсь, что поговорка «Правда может пошатнутся но никогда не упадет», – станет пророческой.

Подытожить я хочу строками из стихотворения, с которого начался материал:

А что сказали б нам полки былых солдат,

Которые за нас с тобою воевали?

А что ж им говорить? Они молчат… Они давно молчат…

Они свое... Победою... Сказали…

Мадина ЧАГАВА

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА