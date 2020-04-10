ПАНДЕМИЯ СТРАХА

Отец Виссарион: «Люди короновали дьявола»

Пасха, день Воскресения Христова – самый главный праздник Православной Церкви. Именно в нем заключается основной смысл Православной веры – сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти болезни, смерти и греха. Пасха – это праздник праздников! О том, как будут праздновать светлый праздник Пасхи в условиях карантина православные христиане Абхазии, рассказывает председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Желаю, чтобы эту Пасху, 2020 года, встретили мы с особой, величайшей радостью. Абхазы – богобоязненный народ. Другие народы нас называли христолюбивыми абазгами. Нам нужно стремиться любить Бога так, как он любит нас. Вот это и есть Пасха, величайшая радость для всех, для всего абхазского народа, Президента, простого солдата, и тех, кто сидит в темнице, кто на больничной койке. Самая высочайшая радость для рода человеческого это Воскресение. Христос воскрес и показал нам, что он есть царь мира и спас душ наших. Как Троица единосущная и нераздельная, так и народ наш должен быть нераздельным, так как Бог нас создал таковыми. Все мы дети Творца, всех нас он любит одинаково, несмотря на национальности. А как мы любим его, как мы проявляем любовь к нему? Наша гордыня, наше коварство не радует его. Мы не на правильном пути. Если гвоздь согнуть, а потом выпрямить, мы не сможем ему придать первозданный вид. Надо думать об этом. Жизнь не заканчивается смертью, за ним идёт Воскресение. И все мы будем держать ответ перед Господом, поэтому надо жить по законам Божьим. Сила в правде Евангелия. Смысл жизни – вера в жизнь вечную и в спасение души.

Сегодня, в условиях пандемии, карантина, каждый день нам говорят о том, что люди умирают. Бойтесь, бойтесь, прячьтесь, прячьтесь от смерти. Смерть не проблема. Напрасной гибели не будет никакой. Мы не знаем, что будет. Будущее только у Бога. И не надо слушать тех, кто рисует нам мрачные прогнозы. Никто не знает, что будет. Знает только Бог. Прочитайте Евангелие. Бог говорит нам: «Не бойтесь». Пандемия страха для тех, кто сомневался в том, что Бог есть. Сейчас они убедились в том, что Бог есть. Мы думаем, что за этой пандемией кто-то решает свои геополитические задачи. Нет. Эта проблема духовно-нравственная. Для истинного православного христианина ничего нового не происходит. Две тысячи лет мир борется с Христом, с церковью. Дьявол хочет превратить в ничто всё, что создал Бог. Он ненавидит человека, как Божье творение. Мы получили смерть за грех наших прародителей Адама и Евы. Кто-то сегодня пытается всё это обновить, дали название этому – коронавирус, корону надели на этого дьявола. Корона есть у царей, корона – это благочестие, когда мы надеваем на людей при венчании. Да, любая болезнь опасна. Поэтому сегодня все стрелы направлены на человека. Православный христианин это знает. Христос даст нам Царствие Божье. Поэтому идите в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь и ничего не бойтесь. Исповедь – это ключ от болезней, причастие – дорога в жизнь вечную. Со всеми болезнями и скорбями идите в Церковь. Здесь наша лечебница душевная и телесная. Исповедуйтесь и причащайтесь чаще, никого не осуждайте, целуйте свой крестик утром и вечером, и всё пройдёт: и болезни, и одержимость, и помыслы хульные и блудные. Прежде всего ищите Царство Божие, остальное приложится. Сегодня во всех церквях Абхазии идут богослужения. И в день Воскресения Христова везде будут проходить праздничные литургии, и все православные христиане будут славить Иисуса Христа.

Ведь не случайно это испытание нам послано во время Великого поста. Государство запретило все увеселительные мероприятия. Самоизоляция не означает то, что надо изолироваться от Бога. Христос, истинный Бог наш говорит: «Придите ко мне все, и болящие, и скорбящие, и я успокою вас всех». Вот кто такой Христос. Он нас зовёт в церковь, и как мы можем её закрыть? Поэтому мы вносим предложение издать закон, который запретит во время великого поста проводить свадьбы, юбилеи, пышные поминки и другие увеселительные мероприятия. Тогда мы будем истинными христолюбивыми абазгами – будем любить Христа и его закон. И тогда в нашему государству будет не страшна никакая «корона».

Мы разгневали Бога. Мир стал настолько коварным, что люди совершают поступки неугодные Богу. Они стали захватывать чужие территории, земли, дома, имущество. Наш народ должен после Великой Пасхи подвести итоги своей жизни, проанализировать свои поступки, сделать выводы и попытаться исправить свои ошибки. Не надо плохое искать в ком-то, в себе надо искать это в первую очередь. Нужно каяться, просить прощение у Бога. Если наш народ не объединится, нас любой сможет победить.

Православное христианское учение даёт нам возможность молиться Богу и обращаться к Отцу небесному. Мы просим его о том, чтобы он дал нам хлеб наш насущный и не ввёл нас во искушение. Но, к сожалению, в нашем обществе искушений много. Христос, истинный Бог наш, был распят людьми, которые от зависти распяли его, а он спас их своим бессмертием. Бессмертие мы можем получить только добрыми делами. Только добродетелью мы покрываем множество грехов своих. Но, к великому сожалению, в нашей стране абхазской происходит много злых дел. А зло, как известно, никому не приносит благодать. Оно приносит несчастье, ненависть и разрушения. Этого нельзя допускать в нашем православном обществе. Церковь – это место, где люди находят утешение, любовь, смирение. Она открыта для каждого: в ней находится место для праведника и грешного, для богатого и бедного, для сильного и слабого.

Разумный человек находит выход из конфликтных ситуаций, а мудрый – просто их не создаёт. До мудрости нашему обществу далеко, но разумными нам быть просто необходимо. Ситуация очень сложная, но найти выход должны мы, абхазы. Именно мы должны нести ответственность за всё происходящее. Судьбу нашего народа, нашей государственности должны решать абхазы. Мы должны остановить этот беспредел в нашем обществе. За нас это никто не сделает. За это отдали свои жизни наши ребята, чтобы мы убивали друг друга? Вместо добродетели, в нашем обществе совершается агрессия. Это Богу неугодно, и это является большим грехом. Зло и ожесточённость – это путь в никуда, тупиковый путь. Сейчас время, когда нужно консолидировать людей, а не сталкивать их друг с другом. Хочу обратиться к матерям, сёстрам, дочерям, чтобы они встали между теми злобными силами и призвали их к миру. То, что произошло, это самое печальное событие в нашей новейшей истории. Междоусобная брань может угрожать нашей национальной безопасности. Но выход есть, через покаяние и прощение. Нужно сделать всё, чтобы это враждебное пламя не превратилось в пожар на нашей благословенной земле. Мы все одного рода абхазского, поэтому должны найтись силы для примирения, чтобы не осквернить наше абхазское благочестие. Мщение – это не выход из ситуации. Абхазы этого никогда себе не позволяли. В старину, если в абхазском обществе кто-то совершал гнусный поступок, абхазы изгоняли его и определяли место жительства в другом регионе. Всегда находились люди, принимающие мудрые решения. Абхазская православная церковь обращается к нашим государственным деятелям, к новоизбранному Президенту Александру (Аслану) Бжания, с надеждой, что Абхазская православная церковь и государство будут находить взаимопонимание и жить в симфонии. Спасение души нужно всем – и президенту, и солдату и простому труженику. Мы уверены в том, что политические лидеры нашего государства будут и духовными соработниками. С помощью Бога церковь обеспечит духовную безопасность, а государство – физическую. В этом и состоит сущность христолюбивых абазгов.

Будем молиться. Все мы дети Божие, но не все живём по закону Божию. В этом наша беда. Кто живёт с Богом в сердце, он не способен на гнусные поступки. Кто виноват? Каждый пусть ищет вину в самом себе. Дай Бог, чтобы люди научились подавлять в себе злобу и жестокость. Каждая человеческая душа многоценна сама по себе. И Церковь Православная всегда рада принять к себе своих заблудших чад с любовью. Нет никакого унижения в покаянии. Покаяние – это обретение человеком его подлинного вечного достоинства и сущности.

Новая заповедь Христа – любите друг друга, ищите царство Божие.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ