КАК СОБЛЮДАЕТСЯ ЗАПРЕТ

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения, который в том числе предусматривает запрет на движение общественного транспорта, за исключением такси.

По информации пресс-службы МВД республики, запрет на движение общественного транспорта в стране соблюдается во всех районах, также не работает транспорт соединяющий районы страны, нарушений не выявлено.

Привычный уклад жизни людей с введением в стране чрезвычайного положения существенно изменился, помимо того, что они должны соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без крайней необходимости, граждане не могут пользоваться общественным транспортом.

Запрет на движение общественного транспорта связан с безопасностью, вирус распространяется там, где много людей.

С 28 марта граждане могут передвигаться только на такси, весь остальной транспорт на время карантина под запретом.

Начальник отдела транспорта и организации безопасного дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгаджава рассказал, что со дня введения чрезвычайного положения в республике работа всего общественного транспорта остановлена.

«Ни один автобус и троллейбус, которые относятся к администрации города Сухум, с 28 марта по сей день не работает. Все водители общественного транспорта получили зарплату за март, а апрель только начался», - сказал Абгаджава.

По информации пресс-службы МВД республики, запрет на движение общественного транспорта в стране соблюдается также во всех остальных районах Абхазии.

В Галском и Гагрском районах введен комендантский час, там не только не работает общественный транспорт, но и ограничено передвижение людей на автомобилях.

Руководитель одной из самых крупных транспортных компаний республики «Гаруда-Экспресс» Георгий Ачба рассказал, что несмотря на то, что весь общественный транспорт в стране перестал работать, клиентов пользующихся услугами такси не стало больше, напротив, их количество существенно сократилось.

«Честно говоря, мы этому рады, потому что люди осознанно себя ведут, особо никуда не ездят, находятся дома на самоизоляции. Когда нет общественного транспорта, казалось бы, должен быть бум перевозок на такси, но нет, наоборот количество клиентов сильно сократилось, спад составляет около 45-50%», – отметил он.

С введением режима чрезвычайного положения в стране люди часто ездили из городов в села, но на данный момент такой тенденции нет, подчеркнул Георгий Ачба.

«Мы не стали поднимать цены, в такой ситуации, наоборот, нужно снижать», – подчеркнул он.

Георгий Ачба рассказал о том, какими мерами безопасности пользуются работники такси, находясь на работе.

«Мы разослали инструкции о том, как себя вести в данной ситуации. Так как сейчас очень сложно купить средства для дезинфекции, мы развели чачу, чтобы руки обрабатывать. Сам офис тоже обрабатываем, обрабатываем ручки дверей», – сказал он.

Ачба также отметил, что большинство работников носят защитные маски. После окончания пандемии в мире возникнет финансовый кризис, который отразится на всех отраслях экономики в том числе и на транспортной отрасли, считает Георгий Ачба.

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия