ДОБРО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

Службы социальной поддержки и граждане Абхазии продолжают оказывать помощь нуждающимся, в связи с введением чрезвычайного положения в стране.

Так, жители посёлка Агудзера своими силами раздают продукты малоимущим и пенсионерам. Одна из участниц благотворительной акции Элана Ласурия рассказала, что уже не первый год вместе со своей семьей оказывает гуманитарную помощь: «Организатором является Рауль Какалия, а также в акции участвуют предприниматели, отец Долмат – настоятель Агудзерского храма и 5 волонтёров, которые помогают доставлять помощь, среди них и мой супруг. Люди, которым доставляли гуманитарную помощь, безусловно, до слез были тронуты, в основном, это бездетные пенсионеры, которые находятся на строгом карантине и за продуктами ходят крайне редко, а некоторые и вовсе не ходят. Наша команда будет продолжать свою работу и впредь».

При этом Элана Ласурия отметила: «К сожалению, есть негативные комментарии, которые мы получали в свой адрес. Пишут: зачем занимаетесь показухой? Отвечу: добром надо делиться, такие цепочки объединяют людей и весь народ».

Кроме того, в Гале, старший специалист городской службы социальной поддержки Натия Бобохия сообщила, что у них работают 9 специально обученных волонтёров, но нужны еще 3 волонтера. «В сёлах люди уже приготовились к режиму карантина. Мы выдаём помощь, продукты питания адресно, остро нуждающимся, после оценки ситуации в семье. Потому что, к сожалению, бывают случаи дезинформации, поступает много ложных звонков. Например, приезжаем по сигналу и совершенно случайно видим два мешка муки, лежащих на балконе. При этом люди говорят: да, мы купили муку, но вы дайте ещё. Некоторые называют один адрес, а оказывается, что человек живет совсем в другом районе», – сказала она. Как сообщила Бобохия, галские волонтеры уже обеспечили лекарствами и продуктами 48 семей.

Старший специалист службы социальной поддержки по Сухумскому району Айнар Гармелия рассказал, что их служба также собирает волонтёров, составляет списки нуждающихся, анализирует их и заносит в базу данных: «Наша деятельность в целом касается всех социально уязвимых семей. Но мы сами не оказываем им помощь, у службы нет таких ресурсов. Мы узнаём с помощью районной Администрации, в какой жизненной ситуации находится семья, часто выезжаем на место и лично оцениваем уровень жизни нуждающихся. После составления списков, связываемся с благотворительными фондами, узнаём, кому они уже оказали помощь и кому еще можно помочь. Также, есть много частных лиц, которые готовы оказать помощь, мы с ними поддерживаем связь». Гармелия сообщил, что на сегодняшний день в Сухумском районе 99 нуждающихся, из них помощь уже получили 40 семей.

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Общественное движение «Мы – вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного чрезвычайного положения в Абхазии. О текущей работе движения Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.

Как сообщил Барциц, силами движения «Мы – вместе» уже доставлена первая партия средств дезинфекции на сумму 850 000 рублей.

Продезинфицированы территории Сухумской городской больницы, городской поликлиники, Республиканской больницы, Республиканской детской и инфекционной больниц, кожно-венерологического диспансера, Сухумской детской поликлиники и других объектов.

Сейчас на спецсчете «Мы – вместе» собрано 45 800 000 рублей и 600 долларов. В ближайшие дни в Абхазию прибудет груз с медицинскими материалами и аппаратами.

Борис Барциц конкретизировал: «Дезинфицирующие средства поступили ещё несколько дней назад, это то, что мы оплатили на сумму 850 000 рублей. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА уже активно ими пользуются и проводит дезинфекцию. Одна машина с гуманитарным грузом готовится, другая в пути. Это связано с тем, что сейчас есть запрет на вывоз медикаментов. Мы получили разрешение, и сегодня Московская Абхазская диаспора занимается оформлением перегрузки всего, что мы смогли приобрести общими усилиями».

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс