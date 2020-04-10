ПРОВЕРКА В СТОЛИЦЕ

Исполняющий обязанности главы столичной Администрации Кан Кварчия в инспекционной поездке по городу проверил соблюдение мер чрезвычайного положения. Инспекционная группа была сформирована из представителей Администрации, МВД, ОБЭП и СЭС города Сухум.

И.о. мэра напомнил: «Магазины должны работать в режиме «открытого окна», чтобы люди не имели возможности заходить в закрытое помещение. Ведь никто не застрахован, и не каждый может знать о своем состоянии здоровья». Кан Кварчия начал инспекцию с Набережной Махаджиров, где, несмотря на запрет, оказались открытыми кафе «Чегем» и «Бариста». В присутствии и.о. мэра кафе были закрыты. Также, Кварчия зашел в продуктовый магазин «Белое солнце» на проспекте «Аиааира» и сделал замечание продавцам, чтобы они перевели работу в режим «открытого окна». «Мы пытаемся на словах убедить людей соблюдать правила ЧП, но, если придётся, будем принимать более жесткие меры», – сказал мэр.

При этом, главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева проинформировала, что с момента выхода распоряжения и. о. главы Администрации «О дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией» сотрудниками СЭС были предупреждены все собственники торговых объектов. Тем не менее, около 80 объектов не подчинились и не перевели работу в режим «открытого окна». Сегодня, в присутствии и.о. мэра и сотрудников милиции, владельцев торговых точек предупредили повторно о необходимости соблюдать меры ЧП. «Никаких затрат эти изменения не требуют, надо только перенести прилавок к дверям, а самому продавцу приносить товар покупателю, чтобы не было скопления людей в торговом зале», – отметила Беляева. По словам Аллы Беляевой, в Сухуме эпидемиологическая обстановка пока благополучная: «Но она довольно хрупкая. Так что, мы стараемся всеми силами предотвратить распространение вируса, и минимизировать случайные контакты, которые очень сложно отследить. Сухум – густо населенный город, и в случае появления больных COVID-19 распространение болезни произойдет очень быстро».

Также, были проверены магазины в микрорайонах «Турбаза» и «Синоп». «На берегу кофейни не все закрыты, расставили столы, собирают людей – это недопустимо. Я понимаю, тяжело сидеть дома, не у всех одинаковые возможности, но мы просим соблюдать карантин до 20 апреля. Мы, ткуарчалцы, блокаду пережили во время войны – и ничего, ни от холода, ни от голода никто не умер. Сегодня это тоже необъявленная война, война на невидимом фронте. Мы должны принимать реалии, как есть, и бороться с этим. Надеюсь на самосознание наших граждан», – подытожил Кан Кварчия.

По информации столичной Администрации, инспекции по торговым точкам продолжатся, и в случае несоблюдения распоряжения, владельцы будут облагаться штрафом.

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс