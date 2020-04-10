В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЁН КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.

В тексте Распоряжения говорится:

«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1.Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.

2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс