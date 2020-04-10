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10.04.2020

ДАТА

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.

В поздравлении говорится:

«Непростой исторический путь прошел город-герой Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. ткуарчалцы самоотверженно защищали родную землю. Благодаря своей стойкости, мужеству и героизму выдержали военную блокаду и не допустили вторжения противника в город.

Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города.

В этот праздничный день желаю всем жителям города-героя Ткуарчал доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях».


Номер:  36
Выпуск:  3914
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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