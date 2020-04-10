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10.04.2020
Номер: 36
Выпуск: 3914
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ДАТА
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.
В поздравлении говорится:
«Непростой исторический путь прошел город-герой Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. ткуарчалцы самоотверженно защищали родную землю. Благодаря своей стойкости, мужеству и героизму выдержали военную блокаду и не допустили вторжения противника в город.
Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города.
В этот праздничный день желаю всем жителям города-героя Ткуарчал доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях».
Номер: 36
Выпуск: 3914
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс