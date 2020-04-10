ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ АБХАЗИИ

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба обратился к населению в связи с выявленным на территории республики случаем заболевания коронавирусной инфекцией.

В тексте обращения говорится:

«Дорогие соотечественники!

Деятельность руководства страны, правительства, самоотверженная работа сотен и тысяч людей, медиков, пограничников, сотрудников милиции, санитарных врачей, волонтеров и многих других позволила нам до сегодняшнего дня не допускать распространения коронавируса в нашей стране, хотя эпидемия бушевала во всех соседних странах.

Сегодня мы вступили в новую фазу противодействия эпидемии. Эта фаза более сложная, более тяжелая – надо сделать все возможное для того, чтобы остановить болезнь в своем очаге, не допустить ее распространение по нашей стране и, конечно же, обеспечить лечение больных. Благодаря принятым правительством мерам, благодаря помощи нашего бизнеса мы имеем и продолжаем приобретать медицинское оборудование, медикаменты, все, что необходимо для лечения наших граждан. Государство примет и серьезные организационные меры, которые дадут возможность ограничить распространение коронавируса.

Но главная задача в борьбе против распространения эпидемии лежит на вас, дорогие друзья. Вы должны сохранить себя, свою семью, своих друзей. Все это можно сделать одним способом – не выходить на улицу без надобности, выполнять все, о чем просят медицинские работники. Наша не дисциплинированность, отсутствие гражданской сознательности может привести к большой беде.

Отдельно хотелось бы обратиться к тем, кто недавно приехал домой из сопредельных стран. Самоизоляция – это ваша обязанность. Страна выполнила свой долг перед вами, выполните и вы – иначе пострадают ваши близкие, ваши друзья, ваша семья».

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс