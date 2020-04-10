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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – КАК ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК?

12 апреля 1961 года состоялось эпохальное событие для всего человечества – первый полет человека в космос. И хоть длился он не более двух часов, но стал огромным шагом вперед в деле изучения и освоения внеземного пространства.

Кроме того, этот день сделал знаменитым и ранее неизвестного простого советского летчика Юрия Гагарина. Его культовую фразу «Поехали!», произнесенную перед полетом на космодроме «Байконур», знают все. Облетев земной шар, Гагарин стал не только национальным героем, но и заслужил почетное звание Героя Советского Союза.

Идея создания праздника принадлежит товарищу Гагарина, бывшему его дублером в полете, Герману Титову. Через год после этого поистине выдающегося достижения он обратился к руководству страны с предложением о создании национального праздника. Его идея была одобрена высшими органами власти СССР. С тех пор, начиная с 1962 года, и в настоящее время в нашей стране празднуется День космонавтики. Примечательно, что праздник пережил и само советское государство, и теперь отмечен как один из дней воинской славы и памятная дата России на законодательном уровне.

Однако этот день имеет огромное значение не только в масштабах одной страны. С 1968 года Совет Международной авиационной федерации утвердил День космонавтики в статусе международного праздника.

Номер: 36Выпуск: 3914Рубрика: обществоАвтор: Из интернета