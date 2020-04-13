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СИТУАЦИЯ ЗА МОРЕМ
Оппозиция обвинила министра в том, что своим решением он спровоцировал рост риска распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку после критики в свой адрес из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Ограничительные меры привели к тому, что жители массово ринулись за продуктами.
«Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями. Я не хотел нанести вред и ухожу со своей должности, которую занимал в МВД», – написал Сойлу в Twitter.
О введении ограничений МВД Турции сообщило поздно вечером в минувшую пятницу. Жителям 31 региона страны, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи, объявили о полном запрете покидать свои дома в субботу и воскресенье для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако меры, призванные не допустить массового скопления людей, возымели обратный эффект. В магазинах образовались огромные очереди из желавших в последний момент запастись продуктами на все выходные.
Решение МВД раскритиковала оппозиционная Народно-республиканская партия Турции, обвинив ведомство в том, что оно своими действиями спровоцировало угрозу риска распространения коронавируса.
Номер: 37
Выпуск: 3915
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия