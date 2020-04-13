ПРОСТО О БРАТЕ

Незагадочные истории

Из интервью лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба телережиссёру и тележурналисту российского телеканала «Звезда» Марии Осиповой и Нине Зимаковой.

Вопросы телеканала:

– Сначала немного хотелось бы узнать о характере Юрия Лакобы, каким он был на самом деле в жизни? Ведь разная информация о нем – кто-то называет его Робином Гудом, а кто-то жестоким и безбашенным...

– Какие дела у него были в Москве, чем он занимался?

– Есть информация о том, что он причастен к так называемой «ипподромной мафии», такое могло быть? Какие у него были интересы?

– Сам он любил ходить на скачки, сам бывал ли на московском ипподроме, любил ли лошадей?

– Говорят, он был довольно состоятельным человеком, как зарабатывал себе на жизнь?

– Был ли он вором в законе?

– Как он был коронован и почему в таком раннем возрасте?

– Как у них произошел конфликт с Хутой Каличава, из-за чего? Есть мнение, что Юрий был причастен к пожару в гостинице «Россия», как вы считаете, такое возможно?

***

Чтобы касаться этой непростой темы нужно хотя бы прочитать знаменитый роман «Вор» великого классика русской и советской литературы Леонида Леонова. Знаете, я никогда не находился под обаянием воровской масти, но глубоко убеждён, что как и все люди, жизнедействующие в самых разных областях человеческого бытия, лица и этой категории (воры в законе, или как их называли ещё в царской России – «человек», «жиганы» или «босяки», а ещё ранее «иваны», «бродяги»), тоже бывают разными. Лишь к примеру. Недавно среди бела дня в самом центре абхазской столицы доселе невиданно и неслыханно цинично убитые два наших соотечественника – гражданина из числа абхазских воров в законе Ахра Авидзба и Астамур Шамба, несмотря на свой преступный статус, были непримиримыми и заклятыми врагами наркомафии, активно боровшихся с ней. И в этом плане они были однозначно большими патриотами, чем иные «доблестные» депутаты абхазского парламента и члены абхазского правительства (давно и прочно снискавшего себе печальный имидж коллективных маклеров по продаже различных объектов). Этот вид организованного преступного сообщества (воры в законе) появляется и процветает пышным цветом там, где налицо большие, недопустимые в человеческом обществе социальные ножницы.

Да, воры в законе – это не только несомненно ущербная, преступная форма самоутверждения в таком обществе, но и форма протеста против этих «ножниц», социальных язв и их причин (коррупция, фальшь везде и во всём, двойные и даже тройные стандарты и прочий негатив). Помните «Генералов песчаных карьеров»? Не случайно, знающие жизнь изнутри мудрые и многоуважаемые люди считают, что воры нередко объективно выполняют важные социальные функции своего рода санитаров в проблемном обществе. И Юрий в этом смысле не был исключением. Просто в силу того же природного интеллекта и др., в т.ч. чисто человеческих качеств и колоссального авторитета не только в преступной среде ему была доступна большая, чем другим, информация.

В Москве жила его семья. И довольно редкие недели и месяцы нахождения на свободе, он находился там.

Вокруг него всегда было много мифов, в т.ч. заказных за большие деньги его врагами-толстосумами (причём не только из числа тех, кого называют «не воры, а крохоборы», но и порученцами политической мафии во главе с Э.Шеварднадзе). Примечательно, что вскоре после прихода последнего к власти в Грузии ещё 19-и летний Юрий чуть ли не в единственном числе фигурировал в качестве самого опасного преступника в закрытых письмах ЦК КП Грузии, прорабатываемых во всех первичных парторганизациях этой союзной республики. Почему? Помимо многого прочего другого, также и потому, что он был серьёзной помехой на пути сверх прибылей огромной сети прикрываемых оборотнем Шеварднадзе подпольных цехов и фабрик, не имевших финансовых операций в банках. Но тогда и об этом мало кто знал. Юрий был среди тех, кто был осведомлён и об этом. Потому именно к нему обращались представители законных предприятий, выпускавших одноимённую продукцию и вынужденных не только терпеть конкуренцию подпольщиков, соответственно не платящих никакие налоги, но и в случае выпускаемого ими брака платить за них рекламации. Это сегодня общеизвестно, что Шеварднадзе – предатель СССР, России, не только давнишний агент Запада, но и коррупционер, каких не видел свет.

…К Юрию Лакоба обращались вышеназванные потерпевшие в силу его колоссального авторитета и справедливости именно к нему, так как даже подпольные магнаты и их мафиозные функционеры-представители не могли отказаться от разборок, то бишь, рассмотрения их многомиллиардных махинаций при его руководящем судейском участии, и только он мог организовать решение вопроса такого масштаба. Ну, разумеется, в знак благополучного исхода «гражданского» дела и восторжествовавшей справедливости, истцы по своей доброй воле благодарили братву, во главе Юрием и в его лице, надо полагать, и в денежном выражении.

Что же касается того, что он был «довольно состоятельным человеком», то слухи об этом слишком преувеличены. Да, до меня тоже доходили слухи, что у него бывали большие деньги, но они быстро уходили, таяли, не держались у него (мог раздать бедствующим, коллегам по цеху, передать в «общаг» и т.д.). Достаточно посмотреть в каком состоянии была прошлая и остаётся последняя квартира его, до безумия любимой им, мамы, которая до самого последнего времени каждую, в т.ч. последнюю, честно заработанную ею копейку, как и саму свою душу, отдавала на передачи для него, поездки для свиданий с ним, на учёбу его детей, оплату дорогостоящих адвокатов и т.д., ограничивая себя буквально во всём, и которую обирали все как могли. И несмотря на чёрную неблагодарность, она оставалась на редкость человеколюбивым и очень добрым Человеком, что во многом унаследовал и её младший сын Юрий. Неслучайно, незадолго до ухода, когда ему было неважно, он в полузабытье спрашивал об одном: «Где моя мама?» А мама, к её счастью, успела уйти немного раньше него.

Да, лошадей он любил, но посещал скачки в Абхазии редко, а на ипподроме в Москве бывал считанные разы. Да и когда ему было бывать там, если он половину сознательной жизни провёл в заключении. Так что это о нём один из вымыслов.

Доточно известно, что ещё совсем недавний круглый отличник учёбы, не по протекции премированный поездкой в знаменитый всесоюзный, а если точнее, международный пионерский лагерь «Артек».

И Юрий – человек страшной судьбы, какой-то своей ещё детской интуицией смутно, но чувствовал инерционную атмосферу грузинского нацизма.. Лишь, к примеру, став победителем общеабхазской олимпиады по математике, наотрез отказался ехать на всегрузинскую олимпиаду в Тбилиси. Причём, никому не объясняя отказ, как ни бились педагоги школы, кстати, прочившие ему значимое и для Абхазии большое будущее. Лишь своей любимой редкой душевной красоты учительнице по химии Галине Сергеевне Нефёдовой-Брусовой, имевшей особый подход к своим подопечным, он признался, что не едет в Тбилиси потому, что его там могут отравить, как в своё время отравили в Тбилиси Нестора Лакоба.. Кстати, ушёл он (или ушли?) в том же возрасте, что и Нестор, в сорок три года. А если точнее – ровно в 43 года и 8 месяцев каждый. Мистика?! Была и остается одна из версий, что его убрала, от него избавилась грузинская политическая мафия и также, как и убиенные 22 ноября 2019 г. А. Авидзба и А.Шамба от грузинского подразделения наркомафии. И сделать она могла это хотя бы уже только потому, что Юрий в то время (во время войны и особенно после) вынашивал идею, серьезно мечтая о создании в Абхазии мощного наркологического центра. Что косвенно означало бы борьбу с наркомафией, реальное противодействие ей, т.к., как минимум, подрывало бы позиции наркоторговли в самой Абхазии, а в какой-то мере и наркотрафика в ней. И он бы не отступился от этой идеи. Зная его характер, непременно претворил бы ее в жизнь, и о чем знали многие в Абхазии, многие другие, а также заклятые враги нашего народа и его будущего. И этого они не могли допустить. Разница между убийством ярых врагов наркомафии А.Авидзба и А.Шамба и возможным убийством Юрия путём отравления состояла в том, что Юрия убрали не столь наглядно, но более иезуитски, коварно.

Знаю по материалам дела вместе в момент убийства. И что Каличава не пришёл к нему и трём другим фигурантам. Доточно знаю также, что доказано его участие в убийстве в тбилисском суде, как тот ни старался выполнить установку сверху, не было. Несмотря на это, в нарушение всех мыслимых процессуальных норм, процесс тянулся буквально годами (и он содержался все эти годы в следственных изоляторах), чтобы измотать его. И увидев, что воевать с репрессивной, нацистской природы партийно-государственной машиной во главе с Шеварднадзе (это сегодня все, знают кто такой Шеварднадзе), его подручными бандитами от МВД Шадури, Кванталиани в метрополии – эпицентре – логове грузинского нацизма в Тбилиси (а в Абхазии Сагинадзе) в тот момент он не в силах, «сознался» в убийстве Каличава, чем вызвал шок у самих судей, не веривших в справедливость и обоснованность государственного обвинения во вменяемом ему преступлении. А «сознался» он для того, чтобы выйти, хотя бы на воздух колонии.

Причастность его к пожару в гостинице «Россия»? – Бред сивой кобылы, сущий вздор. Никакой логики, мотивации. И что ещё более и особенно примечательно, так это то, что во время этого пожара он отбывал срок в исправительно-трудовой колонии.

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Данное интервью так и не попало в эфир телеканала «Звезда». Но вот почему, остается загадкой. Невразумительное объяснение подневольного тележурналиста Н.Зимаковой о каких-то «разногласиях» внутри телеканала ничего не проясняет. На самом же деле, в чём я убеждён, материал или хотя бы его часть не пошёл в работу потому, что то ли не устроили грузинское лобби в России правдивость, нестандартность и неотразимость ответов, то ли продали за хороший куш содержащийся в этих ответах во многом эксклюзивную и до сих пор нигде никогда не тиражировавшуюся информацию.

Впрочем, непосредственно предшествующему уходу Юрия периоду сопутствовал, думается, во многих отношениях, показательный случай. Ему предстояла операция в Санкт-Петербурге на клапана сердца. Оперировать должен был кардиохирург мирового масштаба, светило в области кардиологической науки и практики академик Шевченко Юрий Леонидович, тогда начальник Санкт-Петербургской Военно-морской Медицинской Академии (впоследствии востребованный В.В. Путиным в качестве министра здравоохранения РФ). Договоренность была достигнута с легкой руки талантливейшего кардиохирурга и названного брата Ю. Шевченко нашего соотечественника из Сирии профессора Ахмата Куджба, который, предполагалось, прилетит из Дамаска в Санкт-Петербург ассистировать знаменитому коллеге во время операции. Дело в том , что в силу своего характера, Юрий особенно не цеплялся за жизнь. К тому же, он никому не доверял и не хотел ложиться под любой нож. Хотя предложения от различных титулованных профессоров поступали. Но под напором моих требований, то ли, чтобы отвязаться о меня и моего контроля, он заявил, что согласится на операцию, если ее будет делать абхаз, будучи уверен, что такого тогда не было. И тогда я ему заявил, что «в таком случае тебе будет делать операцию хирург от Бога, профессор кардиохирургии, сирийский абхаз Ахмат Куджба». Он же от своих друзей, удостоверившись в том, что есть такая известность, сказал им: «По-моему я попался своему брату». Вопрос был решен, я должен был сопровождать его в Санкт-Петербург на операцию.

В ночь с 5-го на 6-е апреля 1995 г. брат, при до конца так и не выясненных обстоятельствах, ушел из жизни. Как-никак одного легче было убрать с пути дороги. Большинство российских СМИ обращаясь по теме Юрия Лакоба к заказным, подставным или просто ангажированным источникам, нарочито обходили в качестве источника информации в моём лице его единственного родного старшего брата, который однозначно «тоже», казалось бы, мог «что-то интересное» знать, пояснить и рассказать. И вдруг, известный и солидный телеканал «Звезда» по своей инициативе и почину решил восполнить пробел. И что, казалось бы, должно было делать честь соответствующим его работникам и каналу в целом. Но и тут, как оказалось, не тут-то было.

***

Сегодня ровно 25 лет со дня его ухода.

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: обществоАвтор: Из интервью лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба