КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВОЗМОЖНО ЗЛО. НО ДОБРО, СИЛЬНЕЕ

Коронавирус COVID-19 (CO-корона, VI-вирус, D-болезнь), по-прежнему приковывает к себе политиков, чиновников, соответствующих структур и СМИ, практически во всех странах.

Если посмотреть физическую карту мира, то можно заметить, что COVID-19 хорошо «приживается» в тех политических, финансовых, экономических центрах, в которых решаются и задается тон, как и по какому сценарию должна проходить жизнь на нашей планете.

Казалось бы, известно, что в странах, где санитария не на высоте и большая, хаотичная скученность людей, коронавирус должен прижиться в первую очередь. Однако подавляющее население африканских стран, Южной Америки и некоторых юго-восточных регионов не подвержены массовым заражением COVID-19 или его там вообще нет. Странно, но там страдают те государства, у которых развита экономика и туризм.

Другое дело Европа, США, Россия и укрепившийся, поднявшийся, уже влияющий на мировые события – Китай.

Специалисты и медики дают много информации о различных вирусах, приводят много примеров из прошлого. Сыпятся цифры, что от обыкновенного гриппа, воспаления легких ежегодно умирает намного больше людей и т.д. Надо отметить, что такие заболевания носят природный характер. Например, не обратил внимания на свое здоровье, поймал ОРЗ, скупался, чтобы очиститься от грехов в проруби, и пожалуйста, возможны осложнения на сердце, почки, легкие и другие органы тела.

На протяжении веков медики изучили такие болезненные состояния человека. Все понимают, что от трех до семи дней соответствующего лечения и болезнь уходит. Поэтому перед природными вирусами нет страха и повышенного беспокойства, ни у населения, ни у медиков. Все знают, какие препараты принимать и как лечиться бабушкиными рецептами.

COVID-19, другой случай. Как говорил один из персонажей Фазиля Искандера: «Думаю, тут руку приложил человек».

Новоявленный вирус по его действиям и географии распространения, несомненно, лабораторное создание. Еще в первую мировую войну военные ученые или ученые по заказу военных думали, что можно сделать, для массового выведения из строя ряды противника. Первая попытка была предпринята старым способом, который применяли в древних веках римские легионеры и восточные полководцы. Они травили воду во всех колодцах и источниках на территории противника.

В первой мировой войне этот метод оказался неэффективным. Но придумали шрапнель и отравляющие газы. Нанесение урона врагу за короткий срок увеличилось в разы. Причем, раненый шрапнелью, или отравленный газом, выживший человек, оставался до конца жизнью инвалидом.

Во время начала Великой Отечественной войны в 1941 году на Львовском направлении немцы специально заражали определенным вирусом большое количество военнопленных Советской Армии. Фашисты поставили цель – выпустить пленных в населенные пункты с гражданскими людьми, а потом чтобы они вступали в любой контакт с бойцами-красноармейцами.

Общаясь со всеми, зараженные должны были вызвать быструю небывалую пандемию, в том числе среди живой силы противника. Таким образом, гитлеровцы планировали продвигаться вглубь СССР, не встречая никакого вооруженного сопротивления со стороны «внезапно заболевших, а по сути небоеспособных к здоровому ведению боевых действий».

Благодаря советской разведке, работающей в тылу врага, этот план был сорван. Украинский фронт пошел на упреждающий удар. Когда была взята в плен группа немецких ученых, оказалось, они уже проводили лабораторные исследования по созданию вируса, который должен был воздействовать на человека (гражданского, военного) и его генетику, в которой вырабатывалась «готовность быть послушным».

Немцы в этот вирус хотели вложить покорность к новому порядку.

Большую работу над вирусами-солдатами ученые продолжили во время американо-корейской войны и вьетнамского сопротивления. От сбрасываемых бомб и пушечных снарядов с какими-то вирусами освобождались от людских масс целые деревни. Тогда было решено продолжить совершенствовать.

Наверно, никто не сомневается, что возможность тех лет ХХ века и нынешнего XXI века, возросли в разы.

COVID-19, не исключено, военный заказ. Как он себя ведет, какая будет от него отдача, проверяется сегодня в реальном времени.

Почему он вызвал панику, страх, большое волнение и принятие беспрецедентных мер предосторожности? Данный вирус оказался непредсказуемым. Это все равно, что выпускаешь дикого зверя из клетки. Куда он побежит в лес, к воде, просто ляжет, наслаждаясь свободой или бросится на открывшего ему дверь?

Вспомним первую информацию еще в марте с.г. – коронавирус «бьет» только людей в возрасте 60 лет и плюс. Оказалось, он поражает детей и молодых. Можно сделать вывод, что вирус задевает каждого, у которого есть некий изъян в здоровье, особенно если он, уже давно для больного является проблемным. А кто может похвастаться, что мы сделаны из стали или другого прочного материала?

COVID-19 прокручивается в естественной природной среде. За его действиями внимательно следят те, кто его создал. Сегодня трудно сказать страну производителя. Страдают США, Европа, Россия, Китай и т.д.

В сегодняшнем хаотичном, циничном мире всегда найдутся те, которые преследуют только свои интересы и ставят задачу, как подавлять, подчинять других, уже без выстрелов, взрывов, войн, боевых операций и т.д. Возможно, была «допущена» ошибка, и затея с вирусом как бумеранг вернулась назад. Все ведь делается под грифом «очень секретно».

Всегда существовали различные разработки передела мира и наш обыкновенный, человеческий разум не способен предугадать по какой схеме это может произойти, тем более в сегодняшнее время при новейших технологиях. Мы можем только слышать и видеть, что многочисленные лаборатории создают тихого, универсального воина-вируса, с каждым разом более совершенного.

Когда заинтересованными лицами в «тихих конфликтах» будет подсчитано, что COVID-19 может сделать, его остановят. Добавят необходимые задачи в программу и тогда прокрутят еще. Тем более, что во всех мировых СМИ уже идет вброс мысли, что COVID-19 на земле останется, но может мутировать, т.е. стать сильнее и это будет вторая волна его вторжения.

Сегодня человек хорошо усвоил призыв «сидеть дома», так как видит, к чему могут привести последствия игнорирования самоизоляции. Города, населенные пункты, дороги пустеют, потому, что идет призыв «будь дома».

Как вы думаете, если новый «мутированный» COVID-19 будет «валить население» в течение 1-2 дней надо ли уже говорить людям: «самоизолируйтесь дома» и объявлять карантин? В свои жилища уйдут все.

Такую «пустую» страну, очень взволнованную, а значит не очень собранную и организованную можно «взять под свой контроль». Ликвидация мер предосторожности, безопасности и т.д. в нужном регионе решаются недоброжелателями заранее.

Вспомним, что делали американцы в Сирии. Вывели все системы слежения народной армии, отбомбили территории, применяли отравляющие вещества (все население пряталось, где кто мог), а потом ввели своих солдат на пустующие плоскости. То же самое сделали они в Ливии. Хотели применить пробирки с вирусами в Иране, Ираке. Но что-то пошло не так.

Когда в Сирию пришли российские вооруженные силы все такие безобразия прекратились.

Теперь кем-то изучаются новые формы ведения гражданских, военных, иных действий в интересующем уголке планеты и влияние «новых болезней» с их психологическим воздействием на человека.

Вирус-солдат, который сеет пандемию для кого-то неплохой вариант для осуществления своих планов и задач.

Есть уверенность и надежда, что все обойдется, так как мы хорошо знаем по жизни, что ДОБРО всегда побеждает ЗЛО. Так будет и в нынешней ситуации, которую мы можем выправить вместе своими правильными действиями и личным поведением.

На Востоке говорят: «В жизни все будет хорошо, если ты сам этого хочешь».

P.S. В то время когда весь мир борется с COVID-19 Грузия на своем побережье, особенно в приграничных районах, проводят морские учения с военными кораблями НАТО, которые в достаточном количестве прибыли в порт Поти.

Для СМИ были даны объяснения, что «с коронавирусом надо бороться решительно».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА