Память

ЕГО ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ

Недавно ушел из жизни наш известный абхазский поэт, писатель, выпускник Московского литературного института им. А.Горького, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, Виталий Амаршан.

Общаться с ним было легко. Простота и образованность, богатый внутренний мир, взятый и полученный от народного воспитания, делало Виталика интересным собеседником. Его тихое, ровное изложение в устной форме или пером запоминалось надолго. Он никогда не старался выделиться своими особыми историческими знаниями, фактами, соображениями. Он хорошо знал жизнь и правильно понимал ее. Отлично знал Абхазию и беззаветно любил ее.

Это было видно в его стихах, поэмах, рассказах, повестях, романах. Каждая выверенная строка насыщена сердечными чувствами к своей стране, ее людям, к своему народу с его устоями и правилами.

Кто знаком с творчеством В.Амаршан непременно скажет, что через его произведения еще больше узнал о своей богом данной земле с ее красотами и событиями во времени.

Художественное полотно В.Амаршан «Апсха» вообще вещь уникальная. Писать об абхазском царстве XV-IX веков, мало иметь талант излагать слово, необходима также выдержка, воля, перевернуть и изучить огромный пласт исторических фактов и выстроить их в линию последовательного развития. У Виталия Амаршан это получилось на отлично.

В любом его произведении явно прослеживается мысль – Абхазия была, есть и будет со своей судьбой, историей и величием, свободна и независима.

Есть такие слова у Виталия: «Человек не видит собственной души, так же как мир не видит Духа святого. Но по делам вершится суд над человеком и миром. А дела и есть плоды души». Так утонченно и точно мог сказать только не согнувшийся от жизни нанесшей удары ему и стране гражданин, писатель, желающий творить и делать добро всем.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА