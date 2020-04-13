В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

Благотворительность

В трудное время руку помощи протянули абхазские предприниматели из Ростова-на-Дону братья Сичинава. Два большегрузных автомобиля с продовольственными товарами и средствами личной защиты, на сумму полутора миллиона рублей, был отправлен в Абхазию. Гуманитарный груз, изначально прибыли в Гагру. Его встретили избранный вице-президент РА Бадра Гунба, руководство района и представители штаба по борьбе с коронавирусом. По словам Бадры Гунба груз будет направлен в центральный оперативный штаб республики, для его дальнейшего распределения по всем районам Абхазии.

И. о. главы Администрации Гагрского района Владимир Джения отметил, что предприниматели – братья Сичинава на раз оказывали помощь нашей стране, за что он выражает им особую благодарность. Он рассказал, что они зарекомендовали себя, как крупные инвесторы. У них уже имеются определенные вложения в Гагре – это санатории, отели и торговый центр.

По словам предпринимателя Иварбия Сичинава, они не могли оставаться в стороне в такое время и считают своим долгом оказывать помощь Абхазии и соотечественникам. Планировалось доставить еще большое количество средств личной защиты и промтоваров, однако из-за того что в самой же России уже они в дефиците, привезли сколько смогли найти. В связи с угрозой распространения коронавируса наши граждане столкнулись с трудностями – режим ЧП оставил многих без заработка. И мы становимся свидетелями проявления поддержки и оказания помощи со стороны многих предпринимателей и волонтеров. В такие тяжелые времена это весьма важная и значимая миссия. Благодаря этой помощи пожилые люди, многодетные и малоимущие семьи обеспечены продуктами первой необходимости на определенное время.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району