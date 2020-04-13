ОЗВУЧЕНЫ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ СНЯТИЯ ЖЕСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

И.о президента РА Валерий Бганба провел совещание в Администрации Гагрского района. В ней приняли участие министр ВД РА, представители местного руководства, главврач Гагрской ЦРБ и главный санитарный врач района, сотрудники силовых структур, главы сел и поселков района. Открывая совещание, Валерий Бганба рассказал о тех мероприятиях, проводимых в республике по борьбе с коронавирусом. Так как в Гагре выявлены первые случаи заболевания COVID-19, Валерий Бганба считает крайней необходимостью всеми силами и средствами локализовать его очаг здесь и не допустить дальнейшего распространения. И поэтому в районе введены особые ограничения, комендантский час. Для контроля исполнения ЧП в Гагру направлены дополнительные силы. И.о. президента РА подчеркнул, что нет такой угрозы заражения вирусом из вне, как в первые дни карантина, тогда наблюдался массовый заезд туристов в нашу республику. Так как сейчас граница закрыта для всех категорий граждан такой опасности нет. «Если будут выполнены все условия карантина и самоизоляции, то чрез 10-12 дней можно будет говорить об ослаблений введенных ограничений» – отметил он.

И.о главы администрации Гагрского района Владимир Джения, дал информацию, о том какие проводятся мероприятия, направленные на защиту населения от коронавируса и на местном уровне. Так многоквартирный дом в котором проживал первый инфицированный находится в режиме жесткой изоляции. Жителей данного дома обслуживают представители администрации, медики и волонтеры. Они постоянно на связи с ними. Составлены списки лиц, которые контактировали с заразившимися. Они также находятся под строгим наблюдением врачей. Среди существующих проблем – это нехватка людского ресурса, особенно медиков. После контакта с инфицированными многие медработники были отправлены на самоизоляцию на 14 дней. Руководство района с просьбой, предоставить медработников и социальных работников, обратилось в Гагрское медицинское училище и гуманитарно-промышленный техникум им. Кехирипа. Откликнувшихся пока что четверо.

Главврач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун отметил, что сейчас весь персонал больницы задействован в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, за исключением тех, кто на карантине. Медики несут дежурство на постах ГАИ в районе, возле изолированного многоквартирного дома, круглосуточно работают практически все отделения. На территории больницы развернута сортировочная палата. Для обслуживания города выделены три кареты скорой помощи, две из них выезжают к пациентам с высокой температурой, одна – к пациентам с соматическими заболеваниями. Также задействованы кареты скорой помощи города Пицунда и поселка Цандрипш.

Как известно в Гагре подтверждены уже три случая заражения коронавирусом. В связи с этим в районе введены особый ограничения, запрещается передвижения граждан без острой на то необходимости, режим комендантского часа действует с 20.00 вечера до 07.00 утра.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району