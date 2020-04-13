УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕОНИД ЧЕРКЕЗИЯ

Союз журналистов Абхазии извещает о смерти старейшего журналиста республики, члена Союза журналистов СССР, члена Союза журналистов Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, народного художника Республики Абхазия Леонида Несторовича Черкезия.

Леонид Черкезия родился в 1934г. Выпускник отделения журналистики Ленинградского государственного университета. В 1965-1973 гг. работал в редакции газеты «Невинномысский рабочий» (г.Невинномысск Ставропольского края), где прошел путь от корреспондента до заместителя редактора газеты. Затем Леонид Черкезия подряд 20 лет был редактором газеты «Ткварчельский горняк», последний номер которой вышел 9 июня 1993 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93гг. вел телевизионные передачи на Ткварчельском телевидении. В 2003 году издал книгу «Ткуарчал: 413 дней блокады», в которой собраны хроника событий блокадного города, живые истории защитников Отечества, документы администрации города и обороны фронта.

После войны Леонид Черкезия работал собственным корреспондентом газеты «Республики Абхазия» по Ткуарчалскому району.

Работу журналиста Леонид Черкезия успешно совмещал с творчеством в иной сфере. Более полувека он занимался полюбившимся ему еще с детства делом - резьбой по дереву, и впоследствии был признан искусным мастером. В 2011 году, после проведения очередной выставки скульптур из дерева, ему было присвоено почетное звание народного художника республики.

Союз журналистов Абхазии выражает соболезнование семье, родным и близким Леонида Несторовича Черкезия.

Союз журналистов Абхазии

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии