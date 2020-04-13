Память

ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает соболезнование родным и близким по случаю кончины нашего коллеги Леонида Нестеровича Черкезия.

Его правильная, плодотворная жизнь была примером любви к своей республике, народу, своему родному, героическому городу Ткуарчалу.

Большая профессиональная работоспособность и творческий талант художника оставили после себя ценнейший материал о жизни, развития и становления Республики Абхазия. Своей скромной и постоянно насыщенной деятельностью наш коллега Леонид Черкезия внес свою положительную лепту в нашу историю.

Юрий КУРАСКУА

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Учился в ЛГУ на отделении журналистики (с 1951 г.). Работал заместителем редактора газеты «Невинномысский рабочий» (1965-1973 гг.), затем редактором газеты «Ткварчельский горняк»; последний номер вышел 9 июня 1993 года: к тому времени перебои с электричеством сделали невозможной работу типографии. Вел передачи местного телевидения. Издал книгу «Ткуарчал: 413 дней блокады», в которой собраны документы о тех военных днях. Награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени (2017).

Долгие годы проработал в газете «Советская Абхазия», а позднее – в редакции «РА». Будучи ее собственным корреспондентом в Ткуарчале и живя здесь, провел в этом городе весь долгий период военной блокады в 1992-93 годах и обстоятельно, с использованием документов рассказал об этом в своей книге «Ткуарчал: 413 дней блокады».

Война, обретение Абхазией свободы, независимости – ключевые темы в творчестве Леонида Черкезия.

Номер: 37Выпуск: 3915Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА